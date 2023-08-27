Стало известно, как речь Путина «парализовала» Польшу

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В польском городе Щецин хакерская атака временно прекратила движение поездов, в то время как через железнодорожные радиочастоты звучали гимн России и часть речи президента России Владимира Путина. Об этом информирует издание Wyborcza.
Полиция в настоящее время ищет злоумышленников.
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