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Канцлер Германии Олаф Шольц пошёл против своего народа на поводу у США, зная о подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Шольц заранее знал о готовящихся терактах на газопроводах. Они были осуществлены, чтобы остановить влияние России на Германию. По мнению Херша, подрыв никак не связан с Украиной.
Гусев утверждает, что Шольц подставил свой народ, поскольку пошёл на поводу у США. То, что он, зная о подготовке терактов, продолжил сотрудничество с США, означает, что и сами действия Шольца можно рассматривать как терроризм по отношению к Германии.
Также собеседник РИА Новости предположил, что вскоре после этого громкого заявления Херша, Шольц начнёт оправдываться перед народом и доказывать свою невиновность.
Гусев заявил, что Шольца нужно вывести на чистую воду, чтобы другим людям, «было неповадно» совершать такие же деяния.
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Гусев утверждает, что Шольц подставил свой народ, поскольку пошёл на поводу у США. То, что он, зная о подготовке терактов, продолжил сотрудничество с США, означает, что и сами действия Шольца можно рассматривать как терроризм по отношению к Германии.
Гусев заявил, что Шольца нужно вывести на чистую воду, чтобы другим людям, «было неповадно» совершать такие же деяния.
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Анастасия Чинкова