Стало известно, как США финансируют пенсионную систему Украины

Фото: istock / Oleg Elkov
Соединенные Штаты перечисляют Украине деньги не только на военные нужны, но и на поддержку пенсионной системы страны. Об этом заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит.
«Значительная доля помощи даже не помогает Украине воевать с Россией. Например, мы финансируем пенсионную систему. <....> Мы посылаем Украине гораздо больше денег, чем требуется для войны, и даже не можем знать, куда эти деньги идут», — заявил Ландрит.Он пояснил, что Конгресс принял 4 пакета расходов на Украину на общую сумму $130 млрд, что соответствует объему ВВП Украины за 2018 год, до пандемии коронавируса.
Читайте также:
Трамп: Россия украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила её
Байден проговорил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене
Боррель: Украина пропала из новостей, но не из реальности
Алина Юрчак