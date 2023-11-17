Стало известно, какие европейские страны не хотят вступления Украины в ЕС

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Не все страны Европейского союза желают обсуждают вступление Украины в ЕС, об этом сообщает EUobserver со ссылкой на слова европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.
«Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС), но она будет прятаться за Венгрией. Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть) Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру», - прокомментировал ситуацию европейский дипломат.
По словам дипломата, Берлин хочет расширения ЕС для возможной перспективы голосования по принципу квалифицированного большинства. Это обстоятельство даст Германии гораздо больше власти, чем она имеет сейчас, однако, немцы на самом деле не верят, что Киев действительно когда-либо вступит в союз.
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Евгения Парфентьева