Стало известно, какие фильмы снимают сегодня в Московской области

Фото: Минкульт МО
Более 100 заявок на съёмки поступило с начала года
В кинокомиссию Московской области с начала года поступило более 100 заявок о проведении съёмок фильмов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. Там отметили, что на территории области ежегодно проходят съемки большого числа фильмов и сериалов.
Сейчас в Одинцовском и Ленинском городских округах проходят съёмки криминальной комедии «Артист» кинокомпании «Старт Продакшн» с участием народного артиста России Юрия Стоянова. Он играет вора-рецидивиста, который выходит из тюрьмы после третьего срока и мечтает начать новую жизнь.
В Красногорске, Королёве, Химках и Ленинском городском округе и Балашихи проходят съемки многосерийного фильма «Некрасивая подружка» производства кинокомпании «ЭФ ПРОДАКШЕН».
В Подольске по заказу телеканала «НТВ» снимают детектив «Тверская. Любой ценой». Это история о начальнике уголовного розыска, живущего двойной жизнью.
В Балашихе, Люберцах, Раменский, Мытищи, Дзержинский, Химки, Долгопрудный завершились съёмки мелодрамы «Провинциальный детектив» для телеканала «ТВЦ».
Ранее «Радио 1» сообщало, что перенесённый с 25 июня балет Большого театра закроет фестиваль П.И. Чайковского.
Сейчас в Одинцовском и Ленинском городских округах проходят съёмки криминальной комедии «Артист» кинокомпании «Старт Продакшн» с участием народного артиста России Юрия Стоянова. Он играет вора-рецидивиста, который выходит из тюрьмы после третьего срока и мечтает начать новую жизнь.
В Подольске по заказу телеканала «НТВ» снимают детектив «Тверская. Любой ценой». Это история о начальнике уголовного розыска, живущего двойной жизнью.
В Балашихе, Люберцах, Раменский, Мытищи, Дзержинский, Химки, Долгопрудный завершились съёмки мелодрамы «Провинциальный детектив» для телеканала «ТВЦ».
Ранее «Радио 1» сообщало, что перенесённый с 25 июня балет Большого театра закроет фестиваль П.И. Чайковского.
Лора Луганская