Стало известно, когда Финляндия возведёт стену на границе с Россией

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Финляндия планирует начать строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.
РИА Новости, ссылаясь на пограничную охрану Финляндии, пишет, что на строительство забора с РФ власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения уже построен в районе города Иматра.
Выделенной суммы должно хватить на строительство примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. 8 км построят в Северной Карелии, ещё 5 км — в Кайнуу и Лапландии.
В данный момент в районе города Салла на севере Финляндии проходят испытания новые пути пересечения водно-болотной местности.
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Выделенной суммы должно хватить на строительство примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. 8 км построят в Северной Карелии, ещё 5 км — в Кайнуу и Лапландии.
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Мария Фирсова