Стало известно, когда Финляндия возведёт стену на границе с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и Венгрии упал на 35% за первые 7 месяцев этого года. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.