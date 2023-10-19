Стало известно, когда откроется КПП «Рафах» для отправки гумпомощи в Газу

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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроется в пятницу, 20 октября, для прохода машин с гумпомощью. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.
Ранее Джо Байден и египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в результате которого было принято решение об осуществлении перевозки гуманитарного груза в Газу через КПП «Рафах».
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Анастасия Чинкова