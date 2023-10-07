Стало известно, когда пройдёт заседание ООН по делу о конфликте в Израиле

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Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, состоится 8 октября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Мероприятие назначено на 22:00 по московскому времени и пройдёт в закрытом формате.
Напомним, что утром, 7 октября, палестинское движение ХАМАС начало осуществлять массированные ракетные удары по территории Израиля. Спустя несколько часов палестинской стороной была объявлена война.
В результате обстрелов погибли десятки мирных жителей Израиля, более 800 получили ранения.
Действия палестинцев в Израиле поддержали Сирия и Иран. Евросоюз, США, Украина, Египет и ряд других государств в свою очередь осудили действия ХАМАС.
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Напомним, что утром, 7 октября, палестинское движение ХАМАС начало осуществлять массированные ракетные удары по территории Израиля. Спустя несколько часов палестинской стороной была объявлена война.
Действия палестинцев в Израиле поддержали Сирия и Иран. Евросоюз, США, Украина, Египет и ряд других государств в свою очередь осудили действия ХАМАС.
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Анастасия Чинкова