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Правительство Израиля «заберёт» у президента Украины Владимира Зеленского западное вооружение. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сообщил экс-разведчик США Тони Шаффер.
Он отметил, что израильское правительство сделает всё, чтобы добиться дополнительных поставок вооружения от западных стран.
По его словам, этому также поспособствует недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста.
Шаффер добавил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Бывший разведчик уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно Зеленскому.
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По его словам, этому также поспособствует недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста.
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Анастасия Чинкова