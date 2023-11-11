Стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС

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По информации израильских чиновников, в будущем обмене заложниками и заключенными между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС могут быть включены израильские дети, пожилые граждане и те, кто обладает двойным гражданством, включая американское.
Речь идет о небольшом числе заложников, находящихся в палестинском анклаве. Тем не менее, чиновники предупреждают, что есть нерешенные вопросы, которые могут затруднить заключение сделки. Одним из них является недостаток полной информации от ХАМАС о всех заложниках и требование прекращения огня со стороны Израиля на срок до недели в обмен на освобождение израильтян.
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Артем Кузьмин