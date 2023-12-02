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Стало известно, кого украинцы хотят видеть на посту президента страны

Страна.ua: украинцы больше доверяют Залужному, а не Зеленскому
02 декабря 2023, 16:45
Фото: iStock/twinsterphoto

Фото: iStock/twinsterphoto

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно полученным результатам, Залужному доверяют 82% населения, а Зеленскому – 72%.

Рейтинг украинского президента начал стремительно снижаться с июля текущего года.


Издание пишет, что, если бы Зеленский и Залужный представили свои кандидатуры на президентских выборах, никто бы из них не победил в первом туре.

Ранее сообщалось, что на Украине могут воспользоваться списками избирателей для проведения мобилизации, поскольку в таких реестрах есть полный спектр необходимых данных.

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Немецкая журналистка, которую поставил на место Лавров, работала в России
Журналистка фон Намен, которую Лавров поставил на место, работала в Москве
02 декабря 2023, 16:06

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Немецкая журналистка издания Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую российский министр иностранных дел Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в России. Об этом сообщается в разделе с её биографией на сайте издания.
Напомним, что фон Намен спросила у Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ, связаны ли его слова с намерениями России выйти из ОБСЕ. На что Лавров ответил требованием правильно цитировать его слова, поскольку он сказал, что в России задаются вопросом о необходимости инвестировать усилия в оживление ОБСЕ на фоне действий стран Запада, которые «поставили её на край пропасти». 

После этого журналистка опубликовала статью, в которой написала, что Лавров отказался чётко ответить на её вопрос и лишь процитировала его слова о безразличии к итогам нынешней сессии ОБСЕ. 

На сайте издания Deutsche Welle* отмечается, что фон Намен является одним из самых опытных корреспондентов этого СМИ. И в качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет писала о событиях в России и о политике российского президента Владимира Путина. 

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#сергей лавров
#конференция
#сми
#германия
#журналист
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Медведев: Россия пропорционально ответит на вмешательство во внутренние дела
02 декабря 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Россия адекватно и симметрично ответит на попытки поддержки псевдооппозиции, что будет расценено как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей странице в одной из социальных сетей политик написал, что Соединенные Штаты и их союзники, сохраняя свой разрушительны потенциал, и далее будут портить и отравлять жизнь на планете. Но он указал, что возможности Запада отнюдь не безграничны.

Медведев также предостерег западные страны от поддержки так называемой внутрироссийской оппозиции, пообещав, что Россия будет отвечать на попытки вмешательства во внутренние дела страны прямо пропорционально степени агрессии. По отношению к противникам Россия может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах — военной, экономической, культурной, логистической, технологической и так далее, заключил зампред Совбеза РФ.

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#россия
#жизнь
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#рф
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Израиль ещё за год до атаки знал о планах ХАМАС, сообщил политолог Шафир
Политолог Шафир: Израиль не воспринял всерьёз планы атаки ХАМАС
02 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/Racide

Политолог-международник Тимур Шафир в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения о том, что правительство Израиля знало о планах ХАМАС ещё за год до атаки.
Ранее газета The New York Times сообщала, что израильское правительство получило план нападения палестинского движения ХАМАС более чем за год до совершения атаки. Однако эта информация была проигнорирована, поскольку представители власти посчитали такой исход событий нереалистичным. 

Шафир отметил, что автором материала NYT является известный журналист Ронен Бергман, который базируется в Израиле. Он довольно много лет работал на Ближнем Востоке и даже выпустил книгу про израильские спецслужбы. Поскольку у него имеются определённые связи и возможности для получения информации, статью можно считать достоверной. 

По словам политолога, израильские спецслужбы, без сомнения, получали некую информацию о планах палестинского движения. Однако, скорее всего, была доступна лишь малая часть данных, что не дало повода принимать их всерьёз. К тому же, в Израиле не были уверены в том, что ХАМАС способно в одиночку реализовать такую сложную военную операцию.

В беседе с «Царьградом» Шафир отметил, что помощниками Палестины не могли быть ни Катар, ни Иран. Тогда возникает вопрос: а кому был выгоден этот конфликт? По мнению эксперта, такой страной стала Великобритания, которая сразу после эскалации конфликта резко назначила министром иностранных дел бывшего премьера Дэвида Кэмерона.

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#израиль
#хамас
#план
#атака
#сектор газа
#политика
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Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС
Лихачёв и Гросси договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
02 декабря 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении в январе-феврале предстоящего года полномасштабных консультаций по Запорожской АЭС. Об этом «Росатом» сообщил в своём Telegram-канале.
Такое решение представители компаний приняли в ходе климатической конференции ООН, которая проходит в Дубае. 

Отмечается, что речь шла об обеспечении ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, обсуждалась работа миссии МАГАТЭ на станции и предстоящая ротация экспертов. 

Лихачёв также поддержал работу МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии. Гендиректор «Росатома» заявил о готовности продолжать сотрудничество в этой сфере. 

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#россия
#консультации
#сотрудничество
#магатэ
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Политолог Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией
Политолог Сафонов: Молдавии поставляют оружие против РФ и Приднестровья
02 декабря 2023, 12:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Молдавии поставляют огромное количество вооружения для войны с Приднестровьем и атак против российских военных на Днестре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Он сообщил, что активные поставки вооружения в Молдавию начались в 2022 году. Это делается для того, чтобы вступить страна вступила в вооружённый конфликт с Приднестровьем и Россией, считает политолог. 

По его словам, молдавские власти намерены разорвать отношения с Россией и выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Напомним, что правительство Молдавии на прошлой неделе присоединилось к антироссийским санкциям Запада, что вновь подтверждает желание властей обострить отношения с Россией. До этого в стране начались преследования русскоязычных СМИ, а президент страны Майя Санду заявила, что им нечего обсуждать с Россией. 

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#молдова
#россия
#конфликт
#поставки
#оружие
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Депутат Бундестага Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой
02 декабря 2023, 10:28

Фото: istockphoto/andriano_cz

Украина с течением времени все больше начинает напоминать бездонную бочку. К такому сравнению прибегла депутат немецкого парламента (Бундестаг) Сара Вагенкнехт.
В эфире своего YouTube-канала парламентарий отметила, что США, к примеру, очевидно все больше отстраняются от поддержки Украины, а некоторые страны, как Словакия, например, и вовсе отказываются тратить средства налогоплательщиков на приобретение оружия для «этих бессмысленных боевых действий». 

В то же время, подчеркнула депутат, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружений на Украину. За время конфликта, по данным самого правительства, оно направило Киеву 24 миллиарда евро налоговых денег, которые потрачены на оружие, а также на выплаты в украинский бюджет. Сюда следует еще добавить 14 миллиардов евро, выделенных на поддержку украинских беженцев. Вагенкнехт недоумевает, как государство может позволить себе такие траты, и в то же время вести дискуссии о том, можно ли себе позволить выделить два миллиарда евро на помощь бедным детям.

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#сша
#евро
#помощь
#выплаты
#германия
#траты
#депутат
#государство
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Госслужащие США повлияли на выборы, нарушив законодательство страны
NBC: госслужащие в Белом доме нарушили закон, запрещающий влиять на выборы в США
02 декабря 2023, 10:03

Фото: iStock/lucky-photographer

Госслужащие США, находясь при исполнении обязанностей, оказали влияние на результаты выборов, нарушив тем самым «закон Хэтча». Об этом сообщает телеканал NBC.
Ранее газета Washington Post писала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала комментарий в адрес республиканцев в ходе брифингов для прессы, чем нарушила так называемый «закон Хэтча», который запрещает государственным служащим при исполнении обязанностей влиять на проведение и результаты выборов. 

По данным телеканала, пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс раскритиковали бюджетный план «MAGA» («Make America Great Again» – «Снова сделаем Америку великой»), предложенный республиканцами. 

Также в преддверии промежуточных выборов 2022 года Жан-Пьер неоднократно упоминала «мега MAGA республиканцев», после чего был введён запрет на использование аббревиатуры в предвыборных слоганах. Однако после его введения пресс-секретарь как минимум один раз употребляла это выражение. 

При этом отмечается, что представители Белого дома не будут наказаны за свои слова. А недавно употреблённое Бейтсом выражение «MAGA-номика» независимый офис специального прокурора не посчитал нарушением закона, поскольку таким термином администрация экс-президента США Дональда Трампа обозначила свой экономический план. 

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#сша
#белый дом
#выборы
#закон
#запрет
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Карл III надел галстук с флагом Греции на фоне музейного спора двух стран
02 декабря 2023, 09:21

Фото: istockphoto/Toni Aules

Дипломатический скандал вновь разгорелся между Великобританией и Грецией из-за античных скульптур, вывезенных в Лондон: греки добиваются их возвращения. На этом фоне британский король Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке цветов греческого флага.
Скандал разгорелся в конце ноября. Тогда британский премьер Риши Сунак в последний момент отменил ранее запланированную встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом и обвинил того в нарушении обещания не использовать поездку в Лондон в качестве возможности заявить о необходимости возвращения скульптур Парфенона из Британского музея в Грецию, напоминает Bloomberg. Мицотакис был раздосадован таким поступком Сунака.

Появление Карла III в галстуке сине-белых тонов и с крестом, что совпадает с расцветкой флага Греции, дает также отсылку к тому, что среди его предков были греческие монархи. В этом галстуке британский король произнес речь, а также встретился с одним из главных фигурантов скандала Риши Сунаком. Представитель Букингемского дворца отметил, что этот галстук является всего лишь одним из предметов гардероба британского монарха.

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#скандал
#великобритания
#греция
#премьер-министр
#скульптура
#оон
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США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за антироссийских санкций
02 декабря 2023, 08:50

Фото: istockphoto/1971yes

Западные страны оказывают давление на Либерию, Панаму и Маршалловы острова. Они требуют усилить надзор за кораблями под флагами этих стран, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам, выше установленного предела.
Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источник, который ознакомился с сообщениями, направленными из США, Великобритании и Евросоюза в эти государства. 

Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую морским путем. Страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цены на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ указом президента РФ Владимира Путина было запрещено поставлять нефть за границу, если в контрактах прямо или косвенно был задействован механизм фиксации цены.

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#сша
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#евросоюз
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