Стало известно, кто представит Россию на саммите по сектору Газа в Каире

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Россию на саммите по сектору Газа, который пройдет 21 октября в Каире, представит специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве.
«Россию на саммите в Каире будет представлять Михаил Богданов», - прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел.
Инициатором Каирского саммита мира (Cairo Peace Summit) выступил Египет. Своё участие в нём подтвердили более 30 государств. В саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и лидеры ряда арабских стран, Турции, Греции, Кипра и Италии. Посол Египта в Риме Бассам Ради отмечал, что члены Совбеза ООН наряду с Турцией, ФРГ, Италией и ЕС получили приглашения на субботний саммит по Палестине в Египте. При этом, Израиль от участие в саммите отказался.
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