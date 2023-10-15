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Стало известно, кто примет эвакуированных из Израиля украинцев

МВД: Румыния примет 220 украинцев, эвакуированных из Израиля
15 октября 2023, 14:11
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Власти Румынии заявили о готовности принять 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД.
Уточняется, что беженцы, уже прибывшие в Румынию, получают медицинскую помощь и временное размещение.

В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии.


Предполагается, что в понедельник, 16 октября, в Румынию прилетит ещё один самолёт с эвакуированными из Израиля украинцами.

Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.

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#израиль
#румыния
#украина
#эвакуация
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Американский беспилотник приблизился к границе РФ в Чёрном море
15 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ сообщает, что нарушения границ не допущено.
БПЛА RQ-4B Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море. В воздух был поднят истребитель Су-27 для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ.
 
При приближении русского самолета беспилотник развернулся, нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море. В четверг примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.

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#сша
#россия
#минобороны рф
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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к нефти по $400
15 октября 2023, 13:24

Фото: iStock/zhengzaishuru

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту мировых цен на нефть.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта в области энергетики Максима Канищева. По словам эксперта, некоторые сценарии обострения конфликта в регионе способны привести к четырехкратному удорожанию нефти — до $400 за баррель марки Brent.
 
Канищев вспомнил энергетический кризис 1973 года, когда арабскими странами было введено эмбарго на поставки нефти странам, которые поддерживали Израиль в войне. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть.
 
Если сценарий повторится, $400 за баррель покажутся дешевыми. Это приведёт к разрушению экономики США и ЕС. Они не смогут заместить выпадающие объемы. Даже ожидания такой ситуации уже толкают цены вверх, заметил Канищев. Чем дольше продлится конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее это скажется на стоимости нефти.

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#нефть
#израиль
#хамас
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Путин рассказал, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО
Путин заявил, что конфликт на Ближнем востоке не сравнить с СВО по масштабу
15 октября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что конфликт на Ближнем востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнить с СВО.
«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал Владимир Путин.
Также президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

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#сво
#израиль
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Путин одной фразой объяснил отношения России с Западом
Путин: Россия готовится к войне, но хочет мира
15 октября 2023, 12:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.
«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей. Также отмечается, что подобное событие может произойти в ближайшие недели, что может потребовать пересмотра долгосрочного подхода к предоставлению военной помощи Азербайджану со стороны США.

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#владимир путин
#сша
#россия
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Путин оценил возможность ядерной войны
Путин: Нельзя допускать войну между ядерными державами
15 октября 2023, 11:59

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае нельзя допустить возможность войны между ядерными державами. С таким заявлением российский лидер выступил во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — выразил мнение российский президент.
Таким образом Путин по просьбе ведущего Павла Зарубина дал комментарий по рекомендации комиссии Конгресса Соединенных Штатов по приготовлениям к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

Он также отметил, что не нужно сравнивать СВО на территории Украины с конфликтом Израиля и Палестины, так как война между ядерными странам  — «это другая история».

Ранее Владимир Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#президент
#кремль
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#интервью
#лидер
#сво
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Израиль решил отложить наземную операцию в Газе
Израиль отложил наземную операцию в Газе из-за погоды
15 октября 2023, 11:55

Фото: istock/Tomas Ragina

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней.
The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.
 
В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.
 
«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, вследствие погодных условий», -сказано в статье.
Погода может помешать израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни.

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#израиль
#хамас
#палестина
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Экс-премьер Украины Азаров заявил об уничтожении страны Западом
Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея денег
15 октября 2023, 11:42

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», — рассказал экс-премьер.
Экс-премьер также задался вопросом, почему граждане Украины все еще не понимают, что Западу не жалко денег на гибель украинских мужчин на линии фрона в угоду их целям и геополитическим интересам.

«Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев», — поделился Азаров.
Ранее Николай Азаров заявлял Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#президент
#страны
#человек
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#операции
#развитие
#лидер
#сво
#запад
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Стало известно, кого будут поддерживать США
Экс-разведчик США Шаффер: Израиль «заберёт» западное оружие у Украины
15 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Правительство Израиля «заберёт» у президента Украины Владимира Зеленского западное вооружение. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сообщил экс-разведчик США Тони Шаффер.
Он отметил, что израильское правительство сделает всё, чтобы добиться дополнительных поставок вооружения от западных стран.

По его словам, этому также поспособствует недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста. 

Шаффер добавил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Бывший разведчик уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно Зеленскому.

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#израиль
#украина
#сша
#поддержка
#помощь
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Армия Израиля временно прекратит обстрелы сектора Газа
Армия Израиля до 13:00 воздержится от обстрелов Газы для открытия гумкоридора
15 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия Израиля с 10:00 до 13:00 15 октября прекратит ведение боевых действий, чтобы открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Он отметил, что израильская армия ранее настоятельно призывала мирных жителей города Газа переселиться на юг сектора. Сегодня, 15 октября, до 13:00 по местному времени (совпадает с московским) ЦАХАЛ временно прекратит осуществление обстрелов по территории.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС обратился к генсекретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы тот допустил пропуск гуманитарной помощи в город Газа. 

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#израиль
#сектор газа
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