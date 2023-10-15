Стало известно, кто примет эвакуированных из Израиля украинцев

Фото: РИА Новости/Стрингер
Власти Румынии заявили о готовности принять 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД.
Уточняется, что беженцы, уже прибывшие в Румынию, получают медицинскую помощь и временное размещение.
В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии.
Предполагается, что в понедельник, 16 октября, в Румынию прилетит ещё один самолёт с эвакуированными из Израиля украинцами.
Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.
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В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии.
Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.
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Анастасия Чинкова