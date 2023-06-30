Стало известно, кто стрелял в аэропорту Кишинёва

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СМИ: в аэропорту Кишинёва стрелял россиянин из ЧВК «Вагнер»
Правоохранительные органы вычислили иностранца, который стрелял в международном аэропорту Кишинёва. Об этом пишет местный портал pulsmedia.md.
По данным здания, тем самым иностранцем с оружием оказался россиянин из частной военной компании «Вагнер». Также в материале говорится о том, что преступник уже задержан.
После того, как в аэропорту Кишинёва раздались выстрелы, пассажиров начали эвакуировать из здания.
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По данным здания, тем самым иностранцем с оружием оказался россиянин из частной военной компании «Вагнер». Также в материале говорится о том, что преступник уже задержан.
Sputniklive уже писал, что стрельбу открыл иностранец, которому запрещен въезд в Молдавию. Мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта, выстрелив перед этим в пограничника.
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Андрей Гаврилов