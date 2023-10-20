Стало известно, кто заменил Суровикина на посту командующего ВКС РФ

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Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на приближённый к Министерству обороны источник.
Отмечается, что Афзалов до назначения главнокомандующим ВКС РФ занимал должность временно исполняющего обязанности главнокомандующего.
Также известно, что Афзалов был командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Ранее этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин, который внезапно исчез из публичного пространства после попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». Этот инцидент привёл к тому, что генерала сняли с должности.
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Также известно, что Афзалов был командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
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Анастасия Чинкова