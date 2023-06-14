Стало известно, кто запускал беспилотники в районе Подольска

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Уточняется, что житель Подольска Павел решил запустить дроны рядом с СНТ «Толбино-2». Он встал возле своего автомобиля марки Renault и запустил БПЛА. Через некоторое время к Павлу подъехали правоохранители. Они изъяли у него два летательных аппарата, пульт управления и FPV-очки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.