Стало известно, накажут ли Роналду почти сотней ударами плетью

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Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания ударами плетью за публичное поцелуй и объятия с иранской художницей Фатимой Хамами. Эту информацию подтвердило посольство Ирана в Испании в своем твиттер-аккаунет.
«Мы твердо отвергаем возможность вынесения судебного решения в отношении любого международного спортсмена в Иране. Его искренняя встреча и человеческие проявления в отношении Фатимы Хамами вызвали уважение и восхищение как у общества, так и у спортивных органов страны», - заявили в дипмиссии.Ранее в иранских СМИ появилась информация о возможном наложении наказания в виде 99 ударов плетью за публичный поцелуй и объятия Роналду и иранской художницы Фатимы Хамами, которая создала портрет футболиста. Фатима Хамами является человеком с ограниченными возможностями.
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Артем Кузьмин