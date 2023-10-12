Стало известно, намерены ли США воевать на стороне Израиля

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США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Израиль.
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Анастасия Чинкова