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Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена на помощь Украине и Израилю
27 ноября 2023, 03:49
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

В понедельник, 4 декабря, Сенат США планирует проголосовать по пакету запросов президента Джо Байдена, который направлен на поддержку Украины, Израиля и других стратегических целей в области национальной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
По словам Шумера, перед членами Конгресса стоит важное решение.

«Я планирую представить президентский пакет дополнительной помощи по вопросам национальной безопасности 4 декабря», — отметил он.

Шумер также подчеркнул, что эти приоритеты в области национальной безопасности взаимосвязаны и потому требуют совместных усилий обеих партий в Конгрессе.

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#сша
#поставки
#сво
#рф
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Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа
Times of Israel: Нетаньяху не исключил продления перемирия в секторе Газа
27 ноября 2023, 03:38

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В ходе общения с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля подчеркнул возможность продления текущего четырехдневного перемирия в секторе Газа, пишет газета Times of Israel.
По словам главы израильского правительства, это позволит освободить больше заложников, по 10 человек за каждый день.

Сообщается, что он также донёс до американского лидера намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжить активные действия после завершения текущего периода прекращения огня для достижения своей цели по устранению палестинской организации ХАМАС.

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#израиль
#человек
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Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины
Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка» с 27 ноября
27 ноября 2023, 03:16

Фото: iStock/masterSergeant

В ближайшее время польские перевозчики планируют ужесточить блокаду Украины. Эту информацию подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Польские перевозчики собираются с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини"», — сообщил Демченко в ходе участия в украинском телемарафоне. Этот пункт находится на границе между Польшей и Украиной.
Польша начала блокировать автомобильные пункты пропуска в ноябре, что привело к проблемам с поставками топлива на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой выступил с призывом прекратить блокаду польско-украинской границы.

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#пропуска
#мэр
#польша
#зеленский
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В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике
В Якутии три человека погибли, двое пострадали из-за выброса метана на руднике
26 ноября 2023, 23:53

Фото: iStock/Adam88xx

В Якутии, в городе Удачный, выброс метана на руднике унёс жизни трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Спасатели МЧС России работают на месте происшествия для устранения последствий выброса метана на руднике. По предварительным данным, 5 человек пострадали, из них, к сожалению, 3 погибли», — доложили в ведомстве.
На место происшествия направлены 12 спасателей и две единицы специальной техники. В настоящее время проводится эвакуация.

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#происшествия
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Нетаньяху: Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС
26 ноября 2023, 21:07

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, посетивший сектор Газа, сообщил, что операция будет продолжаться до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — цитирует агентство слова Нетаньяху в ходе посещения анклава.

Премьер Израиля подчеркнул, что у страны есть три цели — ликвидировать ХАМАС, вернуть похищенных и гарантировать, что Газа вновь не превратиться в угрозу.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного
«Страна.ua»: В Раде потребовали отставки главкома ВСУ Залужного
26 ноября 2023, 20:40

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за отсутствия плана действий на 2024 год должен уйти в отставку, пишет «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяну Безуглую.
«Да, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан ежемесячно. Все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВС Украины, то такое руководство должно уйти», — цитирует журналисты слова политика.

Безуглая добавила, что недовольство отсутствием у Залужного конкретных планов возникло ещё летом, когда началось украинское контрнаступление.

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#всу
#рф
#контрнаступление
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Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю
26 ноября 2023, 20:21

Фото: iStock/goglik83

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон может ограничить поставки вооружений Израилю, а также ввести условия для новых поставок Тель-Авиву военной помощи. Об этом пишет ТАСС.
Так представитель Белого дома прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что власти Соединённых Штатов обсуждают конкретные условия для одобрения поставок. 

«Байден ответил на вопрос и признал идею о введении ограничений на военную помощь», — цитирует агентство слова Салливана.

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#сша
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#израиль
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Захарова: ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена
26 ноября 2023, 19:56

Фото: iStock/macky_ch

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинским движением ХАМАС освобождён россиянин вне списка обмена. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что израильтянин с российским паспортом был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС. Дипломаты РФ посетят его при первой возможности.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — отметила Захарова.

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#захарова
#рф
#хамас
#россия
#израиль
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ХАМАС отпустило на свободу заложника с российским гражданством
26 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС освободило одного из заложников, имеющего гражданство России.
Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря главы политбюро ХАМАС. 

«Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, который имеет российское гражданство», –сказано в заявлении.
Сообщается, что это решение ХАМАС принял в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина, а также в знак признания российской позиции.

Заложника-россиянина передали Красному Кресту.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом. Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.

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#израиль
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#новости
#политика
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Эксперт Джонсон: Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета Зеленского
26 ноября 2023, 17:20

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета действующего руководства страны.
«У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — сказал он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон добавил, что Киев, отказавшись год назад от переговоров с Москвой под влиянием Запада, совершил крупную ошибку, а теперь президент Украины Владимир Зеленский мало что сможет сделать для улучшения ситуации, так как Украина продолжит терять территории в конфликте с Российской Федерацией.

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