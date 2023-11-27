Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю

Фото: iStock/kieferpix
В понедельник, 4 декабря, Сенат США планирует проголосовать по пакету запросов президента Джо Байдена, который направлен на поддержку Украины, Израиля и других стратегических целей в области национальной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
По словам Шумера, перед членами Конгресса стоит важное решение.
Шумер также подчеркнул, что эти приоритеты в области национальной безопасности взаимосвязаны и потому требуют совместных усилий обеих партий в Конгрессе.
Читайте также:
Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю
В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
«Я планирую представить президентский пакет дополнительной помощи по вопросам национальной безопасности 4 декабря», — отметил он.
Читайте также:
Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю
В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
Артем Кузьмин