Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю

В понедельник, 4 декабря, Сенат США планирует проголосовать по пакету запросов президента Джо Байдена, который направлен на поддержку Украины, Израиля и других стратегических целей в области национальной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.