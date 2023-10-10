Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле

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Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена.
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть», - заявил Викторов.
Он также добавил, что с родственниками погибших россиян еще не связывались, обстоятельства пока неизвестны.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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