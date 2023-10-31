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Стало известно о новых деталях проекта 12-го пакета антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС может ограничить РФ на 5,3 млрд долларов в новых санкциях
31 октября 2023, 19:12
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предполагается внесение в санкционные списки свыше 100 физических лиц и 40 юридических лиц. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Также Евросоюз планирует ввести ограничения на 5,3 млрд долларов, которые скажутся на российской торговле. Отмечается, что они распространятся на импорт и экспорт.

Кроме того, предполагается включение в санкционный список российских алмазов, а именно запрет на их импорт.


Издание отмечает, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов, военных технологий, ряда обработанных металлов и других товаров.

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#санкции
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#импорт
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В Израиле обозначили экономические цели на фоне конфликта с Палестиной
Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с конфликтом в секторе Газа
31 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил основные финансово-экономические цели правительства на нестабильного положения страны. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии министров по делам общества и экономики.
Он заявил, что первостепенной задачей правительства является сохранение макроэкономической структуры Израиля, которая сохранит функционирование экономики и обезопасит её от разрушения. 

Второй целью Нетаньяху назвал предоставление ЦАХАЛ возможности вести боевые действия. В эти расходы входит предоставление армии вооружения и иного необходимо инвентаря, на что уйдёт значительная часть бюджета. 

Третьей целью премьер Израиля поставил сохранение жизни мобилизованных резервистов.

Кроме того, правительство берёт в расчёт выделение компенсации гражданам и предприятиям, которые пострадают от боевых действий. 

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#израиль
#правительство
#расходы
#план
#конфликт
#палестина
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Сенатор Климов: Израиль не встретит противодействия от ООН
31 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Израиль несмотря на удары по сектору Газа не встретит серьезного противодействия со стороны ООН.
Он объяснил такой феномен позицией США.

«Когда группа арабских стран внесла резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, за неё проголосовали две трети от всех стран на Генассамблее! Но ещё треть осталась, и к ней относятся США! А это значит, что Совбез ООН, где у Вашингтона есть право вето, эту резолюцию не утвердит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Климов.

Он также отметил, что Израиль никогда не будет признан ООН государством-террористом также благодаря США.

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#сша
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#совбез
#политика
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Движение ХАМАС обстреляло Тель-Авив второй раз за сутки
31 октября 2023, 19:36

Фото: iStock/Racide

Военное крыло ХАМАС заявило, что второй раз за эти сутки обстреляло израильский Тель-Авив.
Отмечается, что обстрел совершён бригадами военного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» в ответ на убийство мирных жителей сектора Газа со стороны Израиля. Уточнялось, что в результате совершённых сегодня обстрелов погибло свыше 400 человек.

Ранее сообщалось, что Йемен объявил войну Израилю. Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари заявил, что такое решение принято для того, чтобы поддержать угнетённое палестинское население, а также создать сопротивление тем, кто унижал его, то есть, израильской стороне. 

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#хамас
#палестина
#израиль
#обстрел
#город
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«Не успеют вырваться»: В Киеве предсказали судьбу Зеленского и его подельников
Соскин: Украинцы могут поднять бунт против Зеленского
31 октября 2023, 19:36

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский и все его подельники окажутся в крайне плачевном положении, если координально не изменят политику прямо сейчас, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, будет очень плохая для них ситуация», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт напомнил, что нынешний глава Украины не выполнил ни одного обещания из своего предвыборной президентской компании. Единственный выход, который поможет ему избежать катастрофы - начать мирные переговоры о прекращении огня.

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#переговоры
#владимир зеленский
#украина
#власть
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Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю
Йеменские хуситы объявили о начале военной операции против Израиля
31 октября 2023, 19:26

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По его словам, эти действия будут направлены на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления.
Об этом один из лидеров движения, являющийся, кстати, бригадным генералом Вооруженных сил Йемена, сказал в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter). Он также добавил, что военная операция является ответом на религиозные, гуманитарные и моральные чаяния йеменского народа. 

Яхья ас-Сари добавил, что Вооруженные силы Йемена нанесли ряд ударов баллистическими и крылатыми ракетами по различным объектам Израиля на оккупированных территориях, а также запустили большое количество беспилотных летательных аппаратов. 

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#операция
#twitter
#израиль
#палестина
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Reuters: Мусульманский совет США выставил Байдену ультиматум по сектору Газа
31 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/lucky-photographer

Национальный мусульманский демократический совет США выставил американскому президенту Джозефу Байдену ультиматум, касающийся сектора Газа, об этом сообщает Reuters.
«Национальный мусульманский демократический совет, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», - прокомментировали ситуацию в издании.

В противном случае, члены совета намерены отменить все свои пожертвования, а также призвать мусульманское сообщество США не отдавать свои голоса за Байдена на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

В публикации также отметили, что именно поддержка и финансирование со стороны Штатов привели к страшной катастрофе и огромному количеству жертв среди гражданского населения. 

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#сша
#израиль
#финансирование
#поддержка
#мусульмане
#джозеф байден
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Военэксперт Прохватилов: «Нетаньяху юлит, выкручивается и дезинформирует»
31 октября 2023, 18:53

Фото: istockphoto.com/Nancy Anderson

Военный эксперт Владимир Прохватилов заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дезинформирует, заявляя о третьей фазе войны с ХАМАС.
Прохватилов считает, что нынешняя наземная операция Израиля идёт, но с наименьшей интенсивностью.

«Нетаньяху юлит, выкручивается и дезинформирует. Периодически происходят атаки на ближние к Израилю города. Какого-то главного удара сотнями танков не будет. Во-первых, мировая общественность резко будет против. Во-вторых, в Газе большие подземные туннели, по которым можно перебрасывать технику, людей, атаковать израильскую армию с тыла», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Прохватилов.

Он также отметил, что, скорее всего, наземная операция в Газе будет продолжаться и далее в вялотекущем режиме.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#конфликт
#военные
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Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ
31 октября 2023, 18:52

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, во имя исполнения геополитических мечт США, намерен принести в жертву весь украинских народ, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к членам СБ ООН.
Российский представитель упрекнул западных членов СБ ООН в лицемерии, которое особенно хорошо читается сейчас, на фоне вспыхнувшей в секторе Газа гуманитарной катастрофы.

«Наш вам совет: вместо циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок», - прокомментировал ситуацию Небензя. 

Напомним, постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев желтую звезду в зале заседаний Совета Безопасности ООН, которая напоминает ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста. 

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#сша
#оон
#сектор газа
#украина
#владимир зеленский
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Протестующие ворвались в Конгресс США и прервали выступление Блинкена
Активисты в Конгрессе прервали Блинкена и потребовали прекратить огонь в Газе
31 октября 2023, 18:20

Фото: iStock/rarrarorro

Протестующие против проведения Израилем операции в секторе Газа ворвались в Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. Кадры транслировались на телеканале CNN.
Часть активистов подняла плакаты с призывами прекратить военные действия в секторе Газа, другие подняли руки, обмазанные красной краской, и выкрикивали лозунги против Израиля. 

В это время Блинкен молча наблюдал за происходящим и ждал, пока охрана выведет всех активистов из зала, где проходило заседание. 

Слушания в комитете Сената по ассигнованиям были посвящены финансированию Израиля и Украины. В частности, речь шла о выделении 106 млрд долларов по запросу президента США Джо Байдена. Блинкен во время выступления отметил, что эти средства помогли бы покрыть гуманитарные нужды в секторе Газа, на Украине, в Армении и других нуждающихся странах. 

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#сша
#израиль
#активисты
#блинкен
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