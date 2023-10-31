Стало известно о новых деталях проекта 12-го пакета антироссийских санкций

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В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предполагается внесение в санкционные списки свыше 100 физических лиц и 40 юридических лиц. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Также Евросоюз планирует ввести ограничения на 5,3 млрд долларов, которые скажутся на российской торговле. Отмечается, что они распространятся на импорт и экспорт.
Кроме того, предполагается включение в санкционный список российских алмазов, а именно запрет на их импорт.
Издание отмечает, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов, военных технологий, ряда обработанных металлов и других товаров.
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Кроме того, предполагается включение в санкционный список российских алмазов, а именно запрет на их импорт.
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Анастасия Чинкова