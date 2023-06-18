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В Госдепе сообщили, что конструктивные переговоры провели госсекретарь Блинкен и глава МИД Китая Цинь Ган
Откровенные, конструктивные и предметные переговоры провели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Об этом сообщили в Госдепе, передаёт РИА Новости.
Американская сторона во время переговоров подчеркнула важность двусторонней дипломатии и открытых коммуникаций между государствами.
Ранее Блинкен заявил, что США согласовали очередной пакет военной помощи для Украины на 325 млн долларов, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также бронетехника и боеприпасы для артиллерии и РСЗО.
Кроме того, «Царьград» напомнил, что ровно 50 лет назад США подписали с Советским Союзом договор о предотвращении ядерной войны. Учредитель издания Малофеев назвал это «дипломатической капитуляцией», которая позволила сохранить лицо.
Американская сторона во время переговоров подчеркнула важность двусторонней дипломатии и открытых коммуникаций между государствами.
Кроме того, «Царьград» напомнил, что ровно 50 лет назад США подписали с Советским Союзом договор о предотвращении ядерной войны. Учредитель издания Малофеев назвал это «дипломатической капитуляцией», которая позволила сохранить лицо.
Андрей Гаврилов