Стало известно о первых результатах переговоров по Украине в Саудовской Аравии

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Во время встречи в Саудовской Аравии, посвященной урегулированию украинского кризиса, стороны приняли решение о создании специализированных групп для работы над основными аспектами «мирной формулы», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Согласно публикации, в ходе собрания было отмечено, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть ключевым элементом любого мирного договора.
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Артем Кузьмин