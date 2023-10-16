Стало известно о планах Байдена посетить Израиль

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни. Об этом пишет Axios со ссылкой на должностных лиц Израиля.
При этом руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что о новых поездках президент США ему пока ничего не известно.
Читайте также:
Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
В США заявили, что наглость Зеленского отталкивает союзников
Салливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд помощи
Диана Аванесян