Стало известно о планах ЕС расшириться к 2030 году

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может расшириться к 2030 году. Об этом пишет издание Financial Times.
Мишель почеркнул, что союз должен быть готов к расширению и это, на сегодняшний день, широко обсуждается. Вопрос расширения стоит на повестке и на предстоящем форуме, который состоится в Бледе, глава совета намерен обратиться к странам-кандидатам. Отметив, что окно для вступления открыто.
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