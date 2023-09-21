Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

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Президент Палестины Махмуд Аббас намеревается посетить Россию до завершения 2023 года. Об этом объявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
«В любом случае, в ближайшем будущем планируется визит моего президента в РФ», - заявил Аль-Малики.На вопрос, произойдет ли это в текущем году, он дал утвердительный ответ.
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