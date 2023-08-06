Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

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Как сообщают «Известия», ссылаясь на ливанскую газету «Аль-Ахбар», коалиция под руководством США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.
Согласно информации, полученной газетой, целью новой операции является попытка захвата города аль-Букамаль, который служит ключевым и стратегически важным маршрутом для снабжения и пограничного перехода с Ираком. Такой ход предполагается как мера, направленная на препятствие Ирану в осуществлении доставки грузов через территорию Ирака.
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Артем Кузьмин