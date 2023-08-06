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Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
06 августа 2023, 02:48

Фото: iStock/rarrarorro

Как сообщают «Известия», ссылаясь на ливанскую газету «Аль-Ахбар», коалиция под руководством США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.
Согласно информации, полученной газетой, целью новой операции является попытка захвата города аль-Букамаль, который служит ключевым и стратегически важным маршрутом для снабжения и пограничного перехода с Ираком. Такой ход предполагается как мера, направленная на препятствие Ирану в осуществлении доставки грузов через территорию Ирака.

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#сша
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#ес
#нато
#всу
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Стало известно о первых результатах переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Corriere: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
06 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/Ayman Hussain

Во время встречи в Саудовской Аравии, посвященной урегулированию украинского кризиса, стороны приняли решение о создании специализированных групп для работы над основными аспектами «мирной формулы», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это подтверждает издание Corriere Della Sera, ссылаясь на свои источники в Европейском Союзе.

Согласно публикации, в ходе собрания было отмечено, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть ключевым элементом любого мирного договора.

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#мать
#всу
#пушилин
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В Германии призвали прекратить поставки оружия на Украину
Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине
06 августа 2023, 02:06

Фото: iStock/andriano_cz

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель утверждает, что немецкое правительство должно сохранять нейтральность и остановить отправку оружия в Украину. Она выразила свое мнение в интервью телеканалу Welt, которое можно просмотреть на YouTube.
Согласно её заявлениям, члены партии «Альтернатива для Германии» не поддерживают военной помощи Киеву и ратуют за решение конфликта через переговоры.

«Германия должна быть нейтральной стороной в этом споре», — акцентировала она.
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#переговоры
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Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов организациям
Александр Лукашенко заявил, что сильных конкурентов хотят вычеркнуть из спорта
06 августа 2023, 01:54

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в отношении спортивных организаций, запретивших участие российских и белорусских спортсменов. Его замечания были опубликованы агентством РИА Новости.

«Вы стараетесь исключить сильных соперников из международного спорта. Вы стремитесь отобрать у нас спортивные трофеи. Вы лишаете Олимпийское движение его духа и ценности», — подчеркнул политик.
Он описал происходящее как проявление слабости и страха.

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ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
06 августа 2023, 00:59

Фото: istockphoto/cla78

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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#здание
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В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
«Страна»: взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
06 августа 2023, 00:54

Фото: МО Украины

В субботу, 5 августа, Киев и несколько других регионов Украины стали свидетелями серии взрывов, сообщает Telegram-канал украинского СМИ «Страна.ua».
Сообщается о регистрации взрывов в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последний известный случай произошел в районе города Староконстантинов, расположенного в Хмельницком районе Хмельницкой области, где находится аэродром Украинских Вооруженных сил.

«Жители Староконстантинова слышат еще несколько взрывов в районе военного аэродрома», — указывается в сообщении.
Местные власти подтвердили информацию о взрывах и призвали население оставаться в безопасных местах. В третий раз за субботу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть в Польшу
06 августа 2023, 00:37

iStock/Rafal Olkis

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявляет, что боевики частной военной компании «Вагнер» попытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси, сообщает телеканал CNN.

«Яблоньский подчеркивает, что Беларусь представляет „очень реальную“ угрозу, указывая на попытки бойцов ЧВК „Вагнер“ проникнуть на польскую территорию», — передает телеканал.
Замглавы МИД подтвердил в интервью телеканалу, что в Польше антиципируют «новые атаки на границу, возможно, дополнительные попытки нарушить воздушное пространство» страны. Он подчеркнул, что Польша не планирует «уступать».

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#мид
#страны
#интервью
#польша
#вагнер
#киев
#лукашенко
#чвк
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«Бригада с газонокосилками: Джонсон назвал заявления британской разведки невежественными
Бывший агент ЦРУ Джонсон назвал заявления британской разведки невежественными
05 августа 2023, 20:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Заявления британской разведки о том, что преградой для наступления ВСУ является трава, глупы и невежественны. Об этом в интервью YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?», – прокомментировал заявление Джонсон.

Кроме того, он назвал подобные заявления невежественными.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил о том, что у США есть план ликвидации Зеленского с последующим обвинением в этом России. Однако эксперт отметит, что устранение политика сможет только усугубить ситуацию.

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#украина
#великобритания
#заявление
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Президент Словакии разрешила воевать на стороне ВСУ девяти своим гражданам
05 августа 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Словакии Зузана Чапутова позволила девяти своим гражданам вступить в ряды украинских военных для ведения боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей.
За всё время проведения СВО Россией, Чапутова внесла 35 решений, из которых 26 отказывающих и 9 разрешающих участие в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, уточняется, что словаки могут участвовать в боевых действиях на стороне другого государства только с разрешения президента страны.

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#словакия
#украина
#сво
#военные
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Прокуратура США предложила ввести для Трампа ограничения на посты в соцсетях о выборах
05 августа 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американская прокуратура предложила ввести ограничения на публикацию бывшим президентом США Дональдом Трампом различной информации в соцсетях. Об этом сообщается в ходатайстве Прокуратуры США.
Госструктура, пересматривая итоги президентских выборов 2020 года, предложила ввести запрет на некоторые темы, о которых экс-президенту нельзя писать. Если в общем доступе появятся, например, стенограммы заседаний большого суда, это может негативно отразиться судебном процессе.

В тексте ходатайства прокуратуры указано, что Трамп уже неоднократно высказывался в СМИ о действиях судей, прокуроров и иных лиц, которые вменяли ему юридические претензии.

Кроме того, Прокуратура США обратила внимание на один из последних постов Трампа, где он говорит: «Если вы идёте за мной, я приду за вами!». В пресс-службе бывшего президента назвали эту запись «политическим высказыванием».

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#сша
#дональд трамп
#прокуратура
#ограничения
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