Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный готовит своих военных к многолетнему противостоянию с Россией, сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian.
Ойкер подчеркнула, что Залужный готовит своих военных к долгосрочной стычке с Россией, предвидя, что кризис может продлиться по меньшей мере до 2025 года.
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Артем Кузьмин