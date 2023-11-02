Стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была «вне себя» после общения с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом пишет издание Affaritaliani, ссылаясь на близкие к политику источники.
«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — прим. ред.) Тало может полететь с плеч», — сказано в материале.Авторы статьи считают, что случай с розыгрышем Мелони является «сенсационной ошибкой, которая выставила итальянского премьера как посмешище и подвергла ее насмешкам со стороны граждан РФ по такому тонкому вопросу, как украинский кризис.
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Алина Юрчак