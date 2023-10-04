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Стало известно о секретных переговорах России, Евросоюза и США

Politico: Россия, Евросоюз и США провели секретные переговоры по Карабаху
04 октября 2023, 09:34
Фото: istock / Ruma Aktar

Фото: istock / Ruma Aktar

Россия, США и Евросоюз провели секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до начала Азербайджаном локальной военной операции на территории региона. Об этом пишет американская газета Politico.
Сообщается, что встреча, состоявшаяся 17 сентября в Стамбуле, знаменует собой крайне редкое взаимодействие России с Западом по вопросам безопасности после 24 февраля 2022 года.

«Высшие должностные лица США и ЕС экстренно встретились со своими российскими коллегами для секретных переговоров в Турции, призванных разрешить конфликт вокруг Нагорного Карабаха», — сообщается в материале.

Главной целью переговоров стало влияние на Азербайджан с целью окончания девятимесячной блокады анклава и обеспечение гуманитарной помощью жителей региона со стороны Армении.

Соединенные Штаты представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский Союз представлял Тойво Клаара, а от РФ приехал специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Представитель Государственного департамента Америки отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией.

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#переговоры
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Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»
Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина
04 октября 2023, 10:41

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Евросоюзу «понадобится ядерная Украина». Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
По мнению захаровой, об этом свидетельствует отсутствие реакции Евросоюза на заявления Украины о необходимости получения ядерного статуса.

«С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — заявила представитель Министерства иностранных дел.
Кроме того, Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны правительства Литвы. По мнению Захаровой, идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса могут не понять в других странах, которые задумаются почему Украина должна обзавестись ядерным оружие по воле Запада.

Ранее Мария Захарова заявила о вранье госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

#мид
#украина
#мария захарова
#ес
#ядерное
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Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
FT: Украина получила бы около 186 млрд евро за семь лет при вступлении в ЕС
04 октября 2023, 10:02

Фото: iStock/makaule

В течение семи лет Украина сможет получить порядка 186 млн евро, если вступит в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Уточняется, что такое вложение в Украину приведёт к тому, что другие страны, входящие в ЕС, будут отдавать больше средств в общий бюджет, чем получать из него. 

Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.  

Кроме того, Украина сдвинет Францию на второе место и станет крупнейшим получателем финансирования из бюджета ЕС в сельское хозяйство. А также, страна практически лишит помощи Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту, поскольку получит 61 млрд евро на улучшение инфраструктуры из фонда солидарности ЕС, цель которого – финансирование наиболее бедных государств Евросоюза. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#бюджет
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Бывший редактор Первого канала Овсянникова заочно получила 8,5 лет колонии
04 октября 2023, 09:45

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Бывший редактор Первого канала заочно приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Основанием стало возбуждение в отношении нее уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ,
Кроме того, решением суда Овсянниковой в течение четырех лет запрещено заниматься администрированием сайтов и социальных сетей, передает телеграм-канал Mash. В августе 2022 года суд отправил бывшую тележурналистку под домашний арест. Однако она нарушила приговор и сбежала в одну из европейских стран.

Позже СМИ сообщали, что Овсянникову видели во Франции. Адвокат журналистки Дмитрий Захаров подтвердил, что в настоящее время она находится «под защитой» одной из европейских стран. После бегства журналистки в России она была объявлена в федеральный розыск.

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N-TV: Шольц и СДПГ ожидает исторический провал на выборах в Гессене и Баварии
04 октября 2023, 08:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и возглавляемую им Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) ждет оглушительный провал на выборах в двух важнейших регионах страны. Телеканал N-TV прогнозирует политику и его партии историческое фиаско в Баварии и Гессене, где проживают 19 миллионов человек.
В статье, опубликованной телеканалом, на основании опросов делается вывод, что в Баварии СДПГ может занять лишь пятое место, а в Гессене — четвертое. Социал-демократов может опередить не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Зеленые». Провал на выборах  может стать для Шольца началом борьбы за выживание, говорится в публикации.

Как указывают аналитики, в настоящее время 79% немцев недовольны работой правительства. Поражение на выборах напрямую повлияет на опросы о канцлере и его коалиции в руководстве страной, а в самой СДПГ эксперты прогнозируют «настоящий пожар». Для Германии такая ситуация будет означать усиление разногласий, увеличение влияния правого популизма и агонию, подводит итог телеканал.

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#пожар
#эксперты
#партия
#германия
#выборы
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Минобороны КНДР: США постоянно угрожают миру оружием массового поражения
04 октября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/DedMityay

В опубликованной Пентагоном Стратегии противодействия оружию массового поражения Россия названа «острой угрозой, а Северная Корея — «продолжительной угрозой». В министерстве обороны КНДР прокомментировали эти положения американской доктрины, отметив, что именно США являются постоянным источником угрозы применения оружия массового поражения на планете.
Представитель северокорейского военного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы КНДР готовы постоянно и последовательно сдерживать эту угрозу, исходящую от Пентагона. Также высокопоставленный военный отметил, что термин «продолжительная угроза» наиболее применим именно к США — крупнейшему в мире обладателю ядерного оружия, единственному в истории ядерному преступнику, который еще в прошлом веке определил Северную Корею как «вражеское государство». С тех пор Вашингтон постоянно расширяет и усиливает ядерную угрозу и шантаж, говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).



По словам представителя Минобороны, именно США, которые перебрасывают на Корейский полуостров стратегические вооружения, в том числе атомную подводную лодку, которая одна способна обратить в пепел целое государство, несут постоянную угрозу применения оружия массового поражения. Именно поэтому армия Северной Кореи должна силами сдерживания достойно отвечать на эту угрозу, чтобы не позволить США разрушить интересы безопасности КНДР и других государств ради осуществления своей мечты о господстве над миром, сказано в заявлении Пхеньяна.

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#сша
#армия
#государство
#кндр
#минобороны
#вооружения
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В Германии заявили об отчаянии властей Украины
Bild: Киев находится в отчаянии из-за низких темпов поставок западного оружия
04 октября 2023, 07:23

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украина испытывает отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Украинское правительство выражает благодарность за помощь Западных стран, но их расстраивает медленный темп поставок и отсутствие дополнительного вооружения. Об этом написала немецкая газета Bild

«Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — написано в материале таблоида. 
Кроме того, в статье добавили, что Россия в то же время, несмотря на санкции, значительно расширила свою военную производительность и теперь может производить больше, чем Запад. 

Автор материала добавили, что военная помощь Вооружённым силам Украины не достигает нужного уровня для достижения успехов в боях. 

«Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», — заключили в статье.

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#россия
#санкции
#помощь
#правительство
#украина
#запад
#вооружения
#военная помощь
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Венгрия предложила ЕС в два раза сократить пакет помощи Украине
Bloomberg: Венгрия предложила Евросоюзу сократить помощь Украине на €25 млрд
04 октября 2023, 07:03

Фото: istock / rarrarorro

Венгрия предложила разделить на 2 части пакет помощи Европейского союза Украине размером в 50 миллиардов евро, который рассчитан на 4 года. В Будапеште считают, что Киеву будет достаточно 25 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро», — сообщается в публикации.
Как сообщает информаторы издания, Европейскому Союзу необходимо дать оценку размеру поддержки на 2024-2027 года, когда могут предоставить Киеву еще 25 миллиардов евро, в зависимости от нужд Украины.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что прежде чем оказывать Украине огромную финансовую помощь, Евросоюзу необходимо рассчитаться со странами-членами союза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

#евро
#венгрия
#украина
#помощь
#финансирование
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Die Welt: Надежды Запада на «санкционный» дефицит продуктов в России лопнули
04 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/Dan_Dalton

Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались, об этом пишет немецкая газета Die Welt.
«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье. 

Несмотря на то, что санкции официально не были направлены против самого населения России, на Западе все же надеялись, что их последствия будут ощутимы для граждан, говорится в публикации.

У потребителей в России, по словам авторов материла, сохраняется ощущение «нормальности», которая сильнее всего проявляется в продуктовых магазинах. Издание подчеркивает, что в значительной степени к этому ведет и сохраняющееся присутствие немецких брендов на российском рынке.

Из роликов в соцсетях можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#продукты
#дефицит
#россия
#санкции
#германия
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Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности
04 октября 2023, 04:36

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности, заявил президент Чехии Пётр Павел, передает «Чешское телевидение». По его словам, необходимо как можно быстрее завершить интеграцию в ЕС Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — заявил Павел в разговоре с журналистами.

Глава Чехии считает, что Европейский союз должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Присоединение в блок новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, подчеркнул он.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС готовится начать переговоры с Киевом о вступлении в ряды блока уже в декабре 2023 года.

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#чехия
#украина
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