Стало известно о секретных переговорах России, Евросоюза и США

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Россия, США и Евросоюз провели секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до начала Азербайджаном локальной военной операции на территории региона. Об этом пишет американская газета Politico.
Сообщается, что встреча, состоявшаяся 17 сентября в Стамбуле, знаменует собой крайне редкое взаимодействие России с Западом по вопросам безопасности после 24 февраля 2022 года.
Главной целью переговоров стало влияние на Азербайджан с целью окончания девятимесячной блокады анклава и обеспечение гуманитарной помощью жителей региона со стороны Армении.
Соединенные Штаты представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский Союз представлял Тойво Клаара, а от РФ приехал специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.
Представитель Государственного департамента Америки отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией.
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«Высшие должностные лица США и ЕС экстренно встретились со своими российскими коллегами для секретных переговоров в Турции, призванных разрешить конфликт вокруг Нагорного Карабаха», — сообщается в материале.
Соединенные Штаты представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский Союз представлял Тойво Клаара, а от РФ приехал специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.
Представитель Государственного департамента Америки отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией.
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Алина Юрчак