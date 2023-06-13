Стало известно о серии взрывов в Киеве

Фото: Фотобанк Московской области
«Зеркало недели»: серия взрывов произошла в Киеве
В Киеве прогремели несколько взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
Ранее в центре Белгородской области раздался мощный взрыв. Известно, что взрыв повредил несколько автомобилей, а также окон и витрин у АЗС «Роснефти».
«Район Киева. Остерегайтесь! Угроза ракетного нападения! Системы противовоздушной обороны включены в работу!» — гласит сообщение.
Ранее в центре Белгородской области раздался мощный взрыв. Известно, что взрыв повредил несколько автомобилей, а также окон и витрин у АЗС «Роснефти».
Артем Кузьмин