Стало известно о создании Международной организации по русскому языку

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По завершении саммита в Бишкеке, который пройдёт 13 октября, планируется подписание договора об учреждении Международной организации по русскому языку. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что деятельность организации не будет ограничиваться рамками СНГ.
Ушаков напомнил, что предложение о создании такой организации поступило от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который заявил о необходимости популяризации русского языка в мировом пространстве.
Также уточняется, что в рамках саммита, планируется объявить Самарканд культурной столицей СНГ. Такой статус он сможет носить с 2024 года.
На саммите 13 октября будут присутствовать президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Уточняется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от присутствия на заседании.
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Ушаков напомнил, что предложение о создании такой организации поступило от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который заявил о необходимости популяризации русского языка в мировом пространстве.
На саммите 13 октября будут присутствовать президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Уточняется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от присутствия на заседании.
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Анастасия Чинкова