Стало известно о ссоре, которая произошла между лидерами ЕС из-за Израиля

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между главой Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен произошёл конфликт.
Агентство Bloomberg пишет, что ссора возникла из-за превышения должностных полномочий, а также личных высказываний фон дер Ляйен по внешнеполитическим вопросам.
Европейские чиновники оценивают ссору как «постыдный раскол в верхах», отражающийся негативно на эффективности работы. Таже конфликт вносит разлад, а ЕС сейчас нуждается в твердой, четкой позиции по вопросам Украины, Израиля, а также Китая.
Ранее сообщалось, что РФ больше не будет информировать Совет Европы о введении военного положения. Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон, который исключит из законодательства РФ положения об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении, а также прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений.
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Европейские чиновники оценивают ссору как «постыдный раскол в верхах», отражающийся негативно на эффективности работы. Таже конфликт вносит разлад, а ЕС сейчас нуждается в твердой, четкой позиции по вопросам Украины, Израиля, а также Китая.
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Мария Фирсова