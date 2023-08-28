Стало известно о цели переговоров Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru
Предстоящие переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определят будущее зерновой сделки, сообщил источник «РИА Новости».
«Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки), все соответствующие ведомства (Турции) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Он также выразил надежду на плодотворность этих переговоров и возобновление зерновой сделки.
Читайте также:
Лавров: Россия готова возобновить зерновую сделку после выполнения Западом обещаний
Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
Евгения Парфентьева