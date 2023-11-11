Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии

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Главе британского Министерства внутренних дел Суэлле Браверман грозит увольнение в ближайшие дни
Это связано с критикой, высказанной в адрес действий полиции в ходе демонстраций в поддержку Палестины, сообщает Evening Standard, ссылаясь на высказывания члена парламента от консервативной партии.
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Артем Кузьмин