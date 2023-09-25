Стало известно об ослаблении поддержки Украины в Европе

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По данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.
Одним из примеров ослабления поддержки издание назвало Польшу, где премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок техники Украине во время дискуссий о поставках зерна.
Один западный дипломат даже выразил сомнения в возможности вступления Украины в Евросоюз, считая, что вопрос о зерне подвергает эту перспективу сомнению.
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Один западный дипломат даже выразил сомнения в возможности вступления Украины в Евросоюз, считая, что вопрос о зерне подвергает эту перспективу сомнению.
«Польша, которая долгое время была сторонником Украины в ЕС и критиковала любое колебание поддержки со стороны членов ЕС, теперь показала свою истинную позицию», — добавил этот дипломат.Читайте также:
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Артем Кузьмин