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Согласно информации издания Al-Watan, США, столкнувшись с трудностями в Украине, предпринимают усилия по созданию новых фронтов в своей конфронтации с Россией.
«США столкнулись с непростой ситуацией и, исходя из этого, администрация страны решает открыть новые фронты в борьбе с Россией, а именно, на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — отмечает газета.Издание подчеркивает, что Вашингтон не ожидал, что Россия сможет так успешно противостоять Западу, и, столкнувшись с этим, решает создать дополнительные направления конфликта вокруг России. Целью является истощение потенциала России.
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