Стало известно, почему Израиль откладывает операцию в Газе на самом деле

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Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы Соединенные Штаты успели доставить в страну свои системы ПВО, об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу», - прокомментировали ситуацию в издании, ссылаясь на официальных лиц в Израиле и США.
Ожидается, что американские системы противовоздушной обороны прибудут в Израиль уже в конце этой недели.
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