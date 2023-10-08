Стало известно, признает ли Запад новые границы России

Фото: iStock/macky_ch
Для урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять потерю Крыма и Донбасса, а также подготовиться к возможной утрате Одессы и Харькова. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Он предположил, что западные страны уже обсуждают признание территорий Крыма и Донбасса российскими, однако Зеленский и его коллеги всё ещё отказываются принять этот факт.
В заключение Джонсон отметил, что для завершения конфликта может быть недостаточно признания Крыма и Донбасса. Вероятно, Россия присоединит ещё и Одессу с Харьковом.
Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия Зеленского, если он продолжит выступать против них.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского
В США предсказали освобождение Россией новых территорий Украины
АТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать решающий выбор
В заключение Джонсон отметил, что для завершения конфликта может быть недостаточно признания Крыма и Донбасса. Вероятно, Россия присоединит ещё и Одессу с Харьковом.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского
В США предсказали освобождение Россией новых территорий Украины
АТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать решающий выбор
Анастасия Чинкова