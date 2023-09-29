Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». «Царьград» раскрыл, что на самом деле имел в виду Токаев.
Напомним, что 28 сентября в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Токаев заявил, что в Казастане также будут вводиться антироссийские санкции. Они представляют из себя работу так называемых языковых патрулей, которые будут отлавливать жителей, разговаривающих на русском языке, уменьшение количества русскоязычных школ в стране, уточняет «Царьград».
На следующий день в интервью «Казинформ» Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и рассчитывает на сотрудничество государств.
По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении. То есть, он поддерживает санкции Запада, чтобы избежать попадания под них. При этом, не желает разрывать отношения с Россией, поскольку порядка 80% экономики Казахстана зависит от РФ.
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На следующий день в интервью «Казинформ» Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и рассчитывает на сотрудничество государств.
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Анастасия Чинкова