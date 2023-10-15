Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа после израильских ударов

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Количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа составило 2329 человек.
Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на Минздрав Палестины. Раненых около 9714 человек. Ранее приводились цифры в 2,2 тысячи погибших и 8,7 тысячи раненых.
Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.
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Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.Читайте также:
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Мария Фирсова