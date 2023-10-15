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Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа после израильских ударов

Количество погибших в секторе Газа превысило 2,3 тысячи человек
15 октября 2023, 09:13
Фото: istockphoto/azerberber

Фото: istockphoto/azerberber

Количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа составило 2329 человек.
Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на Минздрав Палестины. Раненых около 9714 человек. Ранее приводились цифры в 2,2 тысячи погибших и 8,7 тысячи раненых.

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.


Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.

«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
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#израиль
#палестина
#хамас
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Министр финансов Украины Марченко оскорбил западных союзников
Reuters: Министр финансов Украины Марченко пожаловался на слабость Запада
15 октября 2023, 10:05

Фото: istock / Photoboyko

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко пожаловался на западных партнеров, назвав их слабыми. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — отметил он.
Марченко также добавил, что сейчас Украине необходимо прилагать больше усилий по сравнению с предыдущим годом. Глава украинского Минфина заявил, что это может быть связано со скорыми выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент.

Издание обратило внимание на то, что Украина продолжит зависеть от финансовой помощи Запада в течение следующего года, несмотря на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.

Ранее обозреватель издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#украина
#помощь
#деньги
#финансирование
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В Китае раскритиковали действия Израиля в секторе Газа
Глава МИД КНР Ван И: Израиль вышел за рамки обороны
15 октября 2023, 10:03

Фото: iStock/ffikretow

Действия Израиля в отношении Палестины уже нельзя трактовать как оборонительные, поэтому им следует прекратить боевые действия, угрожающие жизни местного населения. Об этом заявил министр обороны КНР Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Он отметил, что Китай выступает против любых действий, наносящих вред населению, поскольку они не соответствуют нормам международного права.

По его словам, «действия Израиля вышли за рамки самообороны», поэтому стране следует немедленно выполнить требования международного сообщества и генсекретаря ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Ван И добавил, что страны-соперницы должны избежать дальнейшей эскалации конфликта и провести мирные переговоры.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#конфликт
#китай
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Депутат сейма Каминьский заявил, что Польша стала полезным идиотом Украины
15 октября 2023, 09:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский написал статью для издания Myśl Polska.
По мнению Каминьского, элиты Третьей Речи Посполитой превратили польское государство и почти всех граждан в «полезных идиотов» Украины. Он считает, что украинцы могли совершать любые действия, но всё равно рассчитывать на поддержку на Висле.
 
В статье сказано, что польская либеральная интеллигенция видела Польшу, как «буксир», который вытянет Украину на Запад. Но Украина всегда была олигархическим государством. Кристиан Каминьский считает, что наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского, наконец, открыло глаза польским украинофилам.
 
В заключении подчёркнуто, что Варшава не дождется от Зеленского «ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле».

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране. В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.

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#польша
#украина
#всу
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Бывший канцлер Германии Шредер признался в дружбе с Путиным
Экс-канцлер Германии Шредер: Не буду притворяться, что не дружу с Путиным
15 октября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости / Сергей Савостьянов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что дружит с президентом России Владимиром Путиным и не станет делать вид, что это не так. Об этом политик заявил в интервью Süddeutschen Zeitung

Шредер отметил, что его мнение по поводу СВО на Украине не изменится, так как личные интересы не должны заменять собой представление интересов страны. Кроме того, Олаф Шольц перестал быть другом Шредера, хотя экс-канцлер говорит, что не желает зла бывшему другу. Бывший канцлер также рассказал, что у него испортились отношения с правящей в ФРГ Социал-демократической партией, несмотря на то, что он все еще является ее членом.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — сказал Шредер.
Ранее сообщалось, что Олафа Шольца по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus вызывают возмущение киевских властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#мнение
#фрг
#отношения
#интервью
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#шольц
#олаф шольц
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МИД РФ: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз против США
15 октября 2023, 09:28

Фото: istockphotoZerbor

РФ не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
 
Он отметил, что создание форматов «узкого состава» проходит в русле линии США по удержанию доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
 
«Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе «холодной войны», - заявил Бурмистров в ответ на вопрос о том, будут ли РФ, КНДР и КНР создавать союз, который выступит противовесом треугольнику США-Южная Корея-Япония.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.

По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.

Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.

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#китай
#сша
#россия
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В Украине призвали жителей готовиться к решению США с тяжелыми последствиями
Экс-советник Кучмы Соскин: Вашингтон откажется помогать Киеву после ноября
15 октября 2023, 09:27

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

США в скором времени перестанут оказывать Украине поддержку из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонид Соскин на своем YouTube-канале. Как считает Соскин, это может случится уже после ноября.

Политик предупредил, что окончание оказания Штатами поддержки Украине станет для украинцев тяжелым испытанием. Эксперт отметил, что Европа также перестанет помогать Украине.

«Недолго осталось, времени совсем мало. Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», — озвучил мнение Соскин.
Ранее Олег Соскин заявлял, что безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских солдат. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#эксперт
#европа
#остановка
#мнение
#youtube
#заявление
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«Позор»: В США предрекли падение рейтинга Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ
Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена
15 октября 2023, 09:00

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей. Такое заявление сделал экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон в материале для издания National Interest.

Как заявил Уитон, главенство Байдена страной началось с «унизительного» ухода Штатов из Афганистана, которое негативно сказался на популярности президента. По мнению бывшего советника Госдепартамента команда Джо Байдена надеялась, что успех на Украине поможет смыть этот позор. 

«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось», — написал Уитон.
Он также обратил внимание на то, что люди, голосовавшие за него, поймут, что руководство Америки больше переживает за границу Украины сильнее, чем за свою. 

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#сша
#политика
#заявление
#люди
#контрнаступление
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В ООН сообщили, на сколько часов у больниц Газы осталось ресурсов
В ООН сообщили, что у больниц Газы ресурсов хватить на 48 часов работы
15 октября 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.
 
«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
В секторе Газа уже 4 дня подряд нет электричества. Это ставит здравоохранение и водоснабжение на грань краха.

Ранее ЮНИСЕФ предрёк гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.

Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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#сектор газа
#израиль
#хамас
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Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС
Путин: страны в БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира
15 октября 2023, 05:58

Фото: istock /William_Potter

Президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.
По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.

Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.

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