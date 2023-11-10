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Стало известно, сколько денег осталось у Пентагона для Украины

Bloomberg: у Пентагона остался всего один миллиард долларов для ВСУ
10 ноября 2023, 16:09
Фото: iStock/Pineapple Studio

Фото: iStock/Pineapple Studio

У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше. В материале статьи отмечается, что сокращение поставок связано с задержками с финансированием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшее количество военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок». Жан-Пьер также призвала конгресс поспешить с одобрением заявки американского президента Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.

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#поставки
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#зеленский
#сша
#деньги
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Блинкен: слишком много палестинцев погибли и пострадали в конфликте с Израилем
10 ноября 2023, 17:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN.
Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам. Он добавил, что с этой целью США продолжат обсуждение с Израилем конкретных шагов, необходимых для достижения этих целей.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#сми
#министр
#блинкен
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Политолог Оленченко заявил о деградации ЕС при его расширении
10 ноября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/butenkow

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что если Евросоюз расшириться, то за этим последует деградация организации.
«Если Брюссель согласится на включение Украины и других стран, то система управления и экономика организации станут хромать буквально на обе ноги», – приводит RuNews24.ru слова эксперта.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведённых Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. А президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о рекомендации ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз правильным.

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#страны
#евросоюз
#политика
#украина
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В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР
В Финляндии допустили, что Balticconnector повредил китайский якорь
10 ноября 2023, 16:45

Фото: iStock/naumoid

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear. Об этом телерадиоканалу Yle сообщил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи.
Отмечается, что в рамках расследования были обнаружены следы обеих сторон трубопровода. Как считают эксперты, такие следы мог оставить якорь. По словам Рихо, основная часть расследования завершена, но предстоит еще уточнить некоторые технические моменты.

Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

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#президент
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#расследование
#поставки
#финляндия
#китай
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Израиль и ХАМАС договорились об обмене ста заложников
10 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/graphixchon

Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны, об этом сообщил местный телеканал al Arabiya со ссылкой на источник.
Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль. 

Ранее член политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством. Марзук подчеркнул, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. При том, что во время официального визита делегации ХАМАС в Москву сообщалось о восьми пленных россиянах. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#заложники
#плен
#хамас
#израиль
#палестина
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Член ОП Данюк назвал пиаром идею США обучать солдат ВСУ новым технологиям
10 ноября 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк усомнися в реализации намерений США обучить военных специалистов ВСУ технологиям дополненной реальности, назвав подобные заявления просто пиаром.
«Даже в натовских армиях такое не применяется. Это пиар-эффект, чтобы показать, как Запад пытается найти способы помочь Украине учиться с помощью этих технологий использовать западного вооружения. Уверен, реальность будет иная. Мы уже видели, как эти обучения проваливались», — пояснил в беседе с RT Данюк.

А агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщил, что ЕС, вероятно, не сможет поставить Киеву обещанные снаряды к марту. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, служба внешних связей Евросоюза уже уведомила страны-члены о том, что, скорее всего, поставленных целей достичь не удастся вероятной невозможности достичь поставленной цели.

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#сша
#страны
#запад
#вооружения
#украина
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Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
Посол РФ назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными
10 ноября 2023, 15:25

Фото: iStock/andriano_cz

Посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил, что заявления МИД Франции о «вмешательстве» РФ в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны и направлены на ухудшение отношений Москвы и Парижа. Об этом Мешков сообщил журналистам в Париже после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим во Франции во время Первой мировой войны.
По словам посла, власти Франции не обращались к посольству за разъяснениями. Мешков подчеркнул, что Россия ждет досконального расследования. В посольстве также осудили «безосновательные попытки Парижа выискивать «российский след»» в событиях, которые не имеют к нашей стране никакого отношения.

Напомним, министерство иностранных дел Франции обвинило РФ во вмешательстве во внутренние дела государства, а создании напряженности из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

Данный инцидент с обвинениями в сторону России является не первым. Ранее французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов

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#россия
#сми
#инцидент
#отношения
#рф
#разведка
#франция
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Лавров: Россия нацелена на укрепления сотрудничества в БРИКС
10 ноября 2023, 15:01

Фото: kremlin.ru

Россия, в качестве председателя БРИКС, нацелена на всестороннее укрепление сотрудничества, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам форума.
«В следующем году председательство в БРИКС переходит к Российской Федерации. Мы нацелены, на продуктивную энергичную работу по укреплению стратегического партнерства по всем направлениям», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Министр также подчеркнул, что все мы сейчас живём в исторический период - на наших глазах происходит капитальное переустройство мира, направленное на преобладание многополярного, справедливого мироустройства. 

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что с 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся еще шесть стран-участниц, при этом, многие сейчас ожидают приглашения в союз.

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#министр
#сергей лавров
#мид рф
#брикс
#россия
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«Подмигиваем друг другу»: Политолог Гасанов подвел итоги встречи Путина и Токаева
Политолог Гасанов подвел итоги визита Путина в Казахстан
10 ноября 2023, 14:41

Фото: РИА Новости / Константин Завражин

9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним принял участие в работе форума межрегионального сотрудничества.

Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт, комментируя поездку главы РФ в Казахстан, заявила, что Владимир Путин уверенно чувствует себя в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии.

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД, политолог Камран Гасанов в беседе с «Радио 1» рассказал об отношениях двух стран.  

«Я думаю самое главное продемонстрировать, что два наших государства ведут скоординированную политику, потому что последнее время, особенно после СВО, было очень много разных сомнений и слухов о том, что Казахстан присоединяется к санкциям. И президенту нужно было развеять эти сомнения, спекуляции и показать что все таки отношения между странами дружественные, близкие и союзнические. Собственно, с этой задачей они оба справились. Владимир Путин отметил, что наши отношения более чем дружественные и это один их самых близких союзников», — объяснил эксперт.
Политолог заявил, что в сфере торговли ситуация достаточно позитивная. За прошлый год она выросла на 30% и достигла 17 миллиардов рублей. Количество общих инвестиционных проектов достигло 150, а их сумма превысила 30 миллиардов, что является солидным показателем, даже в сравнении с громадными рынками Китая, Японии, Германии и других стран.

«Россия остается главным инвестором, торговым партнером. То есть, наши позиции незыблемы. И это очень важно, особенно с учетом попыток западных стран перетянуть Казахстан на свою сторону», — заявил Гасанов.
Он также сказал, что на множество стран, включая нейтральные, сейчас оказывается внешнее давление. Эксперт также обратил внимание, что никаких серьезных резких высказываний Казахстан не делал. Он вспомнил только заявление Токаева об обязательстве соблюдения санкций против России.

«Конечно, эта позиция (Казахстана - прим.ред.) о том, что «мы соблюдаем санкции», за которую активно цепляется Запад, и пытается внести раскол в наши отношения. К этому, я думаю, со стороны нашего руководства, есть определенное понимание. То есть, мы друг другу подмигиваем, что в этой ситуации надо действовать так. Но, де-факто это не сказывается на наших отношениях и параллельный импорт, конечно же идет не только через Турцию и Армению. Казахстан тоже в этом участвует, ведь география предусматривает такое сотрудничество», — поделился мнением политолог.
 Также Казахстан не признает ДНР и ЛНР в плане государственного образования. Но, как отметил эксперт, многие союзные страны аналогично не признают новые территории РФ. 

«Ставя себя на место Казахстана, можно понять что они думают о своих экономических интересах. И если есть дополнительные рынки, куда можно продавать свои товары, они будут это делать. У них многовекторная политика. Мы это понимаем, но для нас главное чтобы эта многовекторность не выливалась в антироссийские действия», — объяснил политолог. 
Гасанов подытожил, что отношения Казахстана и России очень позитивные, о чем говорят обе стороны. 

«Мы остаемся близким странами и пока серьезных действий антироссийских Казахстан не предпринимает и вряд ли будет предпринимать», — заключил эксперт. 

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#эксперт
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#запад
#переговоры
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США намерены использовать дополненную реальность для обучения солдат ВСУ
10 ноября 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны США намерено собрать информацию о технологиях дополненной реальности, чтобы затем применить её в обучении украинских военных специалистов.
При этом, отмечается, что технологии должны быть рассчитаны и для тех специалистов, кто не владеет английским языком.

«Канцелярия помощника министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению ищет эффективные инновации в области дополненной реальности, которые могут оказаться полезными в обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию, осуществляющих деятельность в полевых условиях», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что, хотя сейчас с западным финансированием у Украины всё более или менее нормально, но после Нового года может наступить кризис. В беседе с «Царьградом» он отметил, что это подтверждается заявлениями политиков США и Европы, а также западными аналитиками, которые считают, что дальнейшая помощь Киеву в будущем может утратить смысл.

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#сша
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#военные
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