Стало известно, сколько денег осталось у Пентагона для Украины

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У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшее количество военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок». Жан-Пьер также призвала конгресс поспешить с одобрением заявки американского президента Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.
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