Стало известно, сколько палестинских детей освободит Израиль

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Около 290 палестинцев из 300 в списке кандидатов на освобождение Израилем из заложников – дети и подростки, остальные – женщины.
Об этом пишет газета Times of Israel. Большинство из молодых людей, которых планируется освободить, являются парнями в возрасте 18 лет и моложе. Их осудили за массовые беспорядки и бросание камней на Западном берегу Иордана или в Восточном Иерусалиме.
Ещё 13 заключенных являются взрослыми женщинами, которых осудили за попытку нанесения ножевых ранений.
Телеканал i24 сообщает, что самому младшему в списке кандидатов на освобождение всего 14 лет.
Также Израиль прекратит военные действия в районах сектора Газа и остановит движение техники. Согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа.
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Ещё 13 заключенных являются взрослыми женщинами, которых осудили за попытку нанесения ножевых ранений.
Также Израиль прекратит военные действия в районах сектора Газа и остановит движение техники. Согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа.
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Мария Фирсова