Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС





Уточняется, что такое вложение в Украину приведёт к тому, что другие страны, входящие в ЕС, будут отдавать больше средств в общий бюджет, чем получать из него.Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.Кроме того, Украина сдвинет Францию на второе место и станет крупнейшим получателем финансирования из бюджета ЕС в сельское хозяйство. А также, страна практически лишит помощи Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту, поскольку получит 61 млрд евро на улучшение инфраструктуры из фонда солидарности ЕС, цель которого – финансирование наиболее бедных государств Евросоюза.Евросоюз готовится начатьWelt: Обещание Бербок о расширении ЕС —«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала