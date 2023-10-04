Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС

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В течение семи лет Украина сможет получить порядка 186 млн евро, если вступит в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Уточняется, что такое вложение в Украину приведёт к тому, что другие страны, входящие в ЕС, будут отдавать больше средств в общий бюджет, чем получать из него.
Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.
Кроме того, Украина сдвинет Францию на второе место и станет крупнейшим получателем финансирования из бюджета ЕС в сельское хозяйство. А также, страна практически лишит помощи Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту, поскольку получит 61 млрд евро на улучшение инфраструктуры из фонда солидарности ЕС, цель которого – финансирование наиболее бедных государств Евросоюза.
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Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.
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Анастасия Чинкова