Стало известно условие, при котором Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС

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Для ускорения вступления Украины и Молдавии в ЕС, внутри блока должен начаться политический «шум», сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
«Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
При этом, по словам источника, Киев и Кишенев в настоящий момент наиболее вероятные претенденты на вступление в Европейский союз.
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