Стало известно, вернёт ли Венгрия военнобязанных украинцев на родину

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Венгрия отказалась от возвращения на Украину военнообязанных граждан, эмигрировавших в европейскую страну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности.
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