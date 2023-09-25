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Стало известно, вернёт ли Венгрия военнобязанных украинцев на родину

Орбан: Венгрия не вернёт Украине беженцев
25 сентября 2023, 18:55
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия отказалась от возвращения на Украину военнообязанных граждан, эмигрировавших в европейскую страну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он отметил, что большое количество украинцев прибыло в Венгрию за защитой. Здесь мужчины, женщины и дети получили гарантию безопасности. Именно поэтому страна не собирается выполнять требования украинских властей о возвращении военнообязанных для их дальнейшей службы в зоне СВО.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности.

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#венгрия
#украина
#сво
#военные
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Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене
25 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/delray77

Политолог Алексей Макаркин высказал мнение о том, что влияние Польши на мировой арене в будущем не увеличится.
«Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией, и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придёт Трамп, ситуация может серьёзно поменяться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Он также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

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#политика
#польша
#европа
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в ОАЭ
25 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/Mahmoud Ghazal

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
В аэропорту Абу-Даби Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша.

В планах у российской делегации провести переговоры и подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

Ранее Володин заявлял, что сотрудничество необходимо для развития межпарламентского диалога между государствами.

Членами делегации, возглавляемой Вячеславом Володиным, стали вице-спикеры Госдумы и председатели входящих в неё комитетов. 

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#россия
#сотрудничество
#переговоры
#володин
#госдума
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Экономист Кудрявцев: Украина и Турция точно не попадут в ЕС
25 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/butenkow

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев высказал мнение о том, что даже при расширении Евросоюза Украина и Турция точно не попадут в него.
«Евросоюз, если доживет до 2030-го, возможно и расширится. Но ни Украина, ни Турция туда точно не попадут. Это слишком большие куски, чтобы их переварить. Россия проверила это на себе», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении страны в Евросоюз. В качестве промежуточных шагов к членству, от Киева могут потребовать достижения прогресса в некоторых приоритетных областях, например, в борьбе с коррупцией.

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#украина
#страны
#турция
#евросоюз
#переговоры
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Президент Алиев: Азербайджан полностью восстановил суверенитет страны
25 сентября 2023, 16:58

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Азербайджан в ходе проведения «антитеррористической операции» в Карабахе за 5 дней полностью восстановил свой суверенитет. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время общего заявления для средств массовой информации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как считает Алиев, дальнейшая реинтеграция армян Карабаха в общество азербайджанцев пройдет успешно. 

«В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», — сообщил Ильхам Алиев.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и заявил, что он не участвовал в переговорах по прекращению огня. 

Также сообщаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в городе Гранаде в Испании.

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#президент
#общество
#азербайджан
#операции
#армения
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В аппарате Нарусовой не знают о мерах из-за её поездки в Испанию
25 сентября 2023, 16:41

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

В аппарате сенатора Людмилы Нарусовой заявили, что не обладают информацией о вынесенном в отношении неё предупреждении из-за поездки в страну НАТО.
«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета», — сообщили в беседе с «Газета.ру» в аппарате.

Ранее комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.

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#предупреждение
#страны
#нато
#совет федерации
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МИД РФ: выпады Пашиняна в адрес России неприемлемы и вызывают отторжение
25 сентября 2023, 16:17

Фото: istock / alexis84

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Об этом заявило МИД РФ 25 сентября.

Напомним, что Пашинян в видеообращении к народу Армении заявил, что Азербайджан и российские миротворцы виновны в произошедшем в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, несмотря на трехсторонние договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года карабахские армяне все еще находятся под «угрозой этнических чисток». И в случае отсутствия механизмов защиты, им придется покинуть свои дома.

«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Лидер Армении в своем послании жителям заявил, что системы внешней безопасности являются неэффективными, а союзники Армении пытаются демонстрировать ее уязвимость и прилагают для этого большие усилия.

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#мид
#азербайджан
#мид рф
#дома
#лидер
#послание
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Офицер ЦРУ Джиральди: Запад не смог сломить Россию санкциями
25 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / ciud

Западным странам не удалось сломить Россию санкционным давлением. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента Джорджу Галлоуэю.

По мнению Джиральди, Запад просчитался, думая, что военные  России были недостаточно обучены или готовы к сражениям. 

«Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать», — заявил Джиральди.
Также офицер ЦРУ заявил, что санкции имеют обратный эффект, так как, в первую очередь, от них пострадала экономика Западных стран.

Ранее экс-офицер высказывал мнение, что Соединенные Штаты пытаются убедить мир в том, что Россия слаба, тем самым, демонстрируя собственную уязвимость. По мнению Джиральди, действия властей США разрушают нацэкономику, пока мир наблюдает за этим. 

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#сша
#россия
#экономика
#санкции
#мнение
#меры
#запад
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Аналитик Васильев объяснил чествование нациста в Канаде корнями из прошлого
25 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/tovovan

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте имеет исторические корни.
«Канадская позиция в значительной степени идёт из прошлого. После Второй мировой войны в Канаде осела значительная часть пособников нацизма. <...> Канадская позиция формируется в значительной мере той частью украинской диаспоры, которая может напрямую являться носителем идеологии, как этот 98-летний нацист, так и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию», — прокомментировал в беседе с RT Васильев.

А публицист, эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин заявил, что приветствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского нациста в парламенте Канады является политической игрой украинского лидера.

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#история
#политика
#скандал
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Пак Чин: Южная Корея введёт новые санкции, если Россия будет сотрудничать с КНДР
25 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея и ряд других государств могут ввести антироссийские санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Северной Кореей. Об этом в интервью Ёнхап ньюс ТВ заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.
Ранее Россия уже высказывалась о подобных заявлений, называя их пропагандой со стороны США.

Пак Чин отметил, что антироссийские санкции со стороны Южной Кореи уже действуют, однако они могут усилиться, чтобы не допустить военного сотрудничество России и КНДР. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США создают новые союзы на Востоке, которые направлены против России. В один из таких союзов входит и Южная Корея. 

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#южная корея
#россия
#санкции
#кндр
#сотрудничество
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