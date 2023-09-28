Стало известно, зачем Кадыров приехал в Москву

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике, трансляцию разговора вел телеканал «Россия 24».
«Проблемы мы давно решили. Есть технические вопросы, в которых нужна ваша помощь», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Чеченский лидер также рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.
«Ребятам самые наилучшие пожелания. Уверен, они воюют героически», - заключил глава РФ.
Напомним, в середине сентября интернет заполонили слухи о смерти лидера Чеченской Республики, поскольку он долго не появлялся в публичном пространстве. В ответ на это, Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он гуляет под дождем и называет слухи о своей гибели «немного преувеличенными».
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