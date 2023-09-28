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Стало известно, зачем Кадыров приехал в Москву

Путин и Кадыров встретились для обсуждения ситуации в Чечне
28 сентября 2023, 13:24
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике, трансляцию разговора вел телеканал «Россия 24».
«Проблемы мы давно решили. Есть технические вопросы, в которых нужна ваша помощь», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Чеченский лидер также рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.


«Ребятам самые наилучшие пожелания. Уверен, они воюют героически», - заключил глава РФ.

Напомним, в середине сентября интернет заполонили слухи о смерти лидера Чеченской Республики, поскольку он долго не появлялся в публичном пространстве. В ответ на это, Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он гуляет под дождем и называет слухи о своей гибели «немного преувеличенными».

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Столтенберг провел встречу с Зеленским
Столтенберг провел рабочую встречу с Зеленским
28 сентября 2023, 13:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем. 

При этом, ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.

Турецкое издание Dik Gazete сообщало, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

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В Азербайджане задержан Рубен Варданян: чем его арест выгоден Турции и США
Экс-глава правительства НКР Рубен Варданян арестован в Азербайджане: причины
28 сентября 2023, 13:34

Фото: IStock/YakobchukOlena

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован военными Азербайджана при попытке выехать в Армению. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержан политик и какие требования Ереван выдвинул Баку.

Задержание Рубена Варданяна

 
Азербайджанские военные задержали Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через «Лачинский коридор». Задержанного сопровождали пограничники, которые доставили его в Баку. Варданяна передали правоохранительным органам и вскоре появилась информация, что решением суда экс-глава правительства НКР арестован на четыре месяца.

Почему и за что задержали Рубена Варданяна


Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана настаивает на том, что Варданян причастен к размещению на территории российского миротворческого контингента террористических группировок из числа армянских граждан. Миллиардер подозревается в создании незаконных формирований и их финансировании. СГБ также обвиняет Варданяна в незаконном пересечении границы Азербайджана с целью совершения диверсий. Согласно выдвинутым в отношении политика обвинениям, ему может грозить до 14 лет лишения свободы.

Азербайджанское следствие настаивает, что Варданян незаконно пересек государственную границу в сентябре 2022 года и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе, где оснащал созданную им преступную группировку оружием для совершения нападений на людей.
 
После того, как появилась информация о задержании бывшего госминистра, Армения потребовала от Азербайджана предоставить сведения о задержанном. Ереван запросил информацию о состоянии Варданяна и его местонахождении. В дипмиссии Армении заявили, что намерены вернуть Варданяна и рассчитывают на поддержку российской стороны и иных государств-партнеров.

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Биография Рубена Варданяна

 
Рубен Варданян известен не только как политик, но и как предприниматель. Родился Варданян в Ереване 25 мая 1868 года, в возрасте 17 лет он переехал в Россию, где в 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. Вскоре он стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая была продана в 2011 году за 1 миллиард долларов. Варданян состоял в совете директоров крупных компаний, таких как «Росгосстрах», КамАЗ и некоторых других предприятий. Кроме предпринимательской деятельности он занимался благотворительностью. В 2021 году он вошел в рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes.  

Осенью 2022 года Варданян принял решение строить политическую карьеру в Нагорном Карабахе. Чтобы занять государственный пост, ему пришлось отказаться от российского гражданства. Прошение об отказе от гражданства было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным. В ноябре того же года Варданян был назначен на пост министра республики. На должности главы правительства он пробыл недолго и уже в феврале 2023 года оставил пост под давлением Азербайджана.

 

Кому выгодно задержание Рубена Варданяна

 
Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Телеканалом 360» рассказал, что задержание бывшего главы правительства непризнанной республики НКР является сигналом о том, что репрессии возможны против всего армянского населения.
 
Эксперт заявил, что задержание Варданяна может быть выгодно США или Турции, а не только Баку, так как контролировать Азию в состоянии хаоса гораздо проще. Миротворческая позиция в Нагорном Карабахе неудобна и неприемлема, поэтому Варданян может стать разменной монетой, заключил Самонкин.

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Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым
28 сентября 2023, 13:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, встречу двух лидеров транслирует «Россия 24».
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын главы Чеченской Республики в социальной сети.

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#встреча
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Путин проведёт сегодня встречу с избранными главами субъектов РФ
28 сентября 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов России из 26 регионов.
«Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти», - сказано на сайте Кремля.
В этот же день Владимир Путин посетит праздничный концерт, который будет посвящён 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Ранее сообщалось, что Путин разозлился из-за роста цен на бензин. Он заявил о росте цен на бензин и дизель несмотря на все принятые меры. Об этом он говорил на совещании с членами Правительства, которое проходило в режиме видеоконференции. 

Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.

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Сын Кадырова ответил хейтерам после избиения активиста Журавеля в СИЗО
28 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/bigtunaonline

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал 15-летний сын Кадырова социальной сети Instagram* (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.

По его словам, побил и правильно сделал. Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.


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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рамзан кадыров
#избиение
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Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту
28 сентября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/pavlofox

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян высказался по данному вопросу.
Он заявил, что даже если РФ не захочет подписать соглашение, разговор «о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным», пишет ТАСС.
 
Армения предложила РФ подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
 
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - сказал Егише Киракосян.
Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

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#армения
#россия
#политика
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В Польше допустили выход страны из Евросоюза
Туск: Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть
28 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/Velishchuk

Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть, написал лидер польской оппозиции Дональд Туск на своей странице в X.
«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - прокомментировал ситуацию Туск. 

Речь идет о правящей партии Польши «Право и справедливость» (PIS). Она лидирует в рейтинге партий, однако, не способна завоевать больше половины депутатских портфелей. 

Голосование в Польше состоится 15 октября. 

Ранее польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

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#голосование
#право
#польша
#евросоюз
#выборы
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Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха
Востоковед Курбанов рассказал о будущем Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года
28 сентября 2023, 11:30

Фото: IStock/scaliger

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года. Населению Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов назвал это долгожданным окончанием 30-летней войны. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что земля исторически принадлежала Азербайджану, поэтому справедливость восторжествовала.
«С карабахскими армянам, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдёт. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами всё будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своём языке учиться, на своём языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.
По мнению эксперта, конфликт мог развиться в более негативное русло: если на помощь приехали солдаты НАТО. Курбанов отметил, что их участие в войне уничтожило бы Азербайджан и Армению.
«Азербайджан превратился бы просто в натовских солдат и вторую Украину. Армению и Азербайджан стёрли бы с лица земли, потому что натовцам вообще не интересен никто. Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию», — сказал Курбанов.
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#конфликт
#азербайджан
#политолог
#армения
#нагорный карабах
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Украинский солдат назвал Зеленского диверсантом и обвинил его в проигрыше
Страна.ua: Украинский солдат назвал Владимира Зеленского диверсантом
28 сентября 2023, 11:24

Фото: kremlin.ru

Боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами, в интервью Страна.ua.
«Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует», - прокомментировал ситуацию Глущенко.

Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством. 

Глущенко посетовал, что за 1,5 года конфликта Киев даже не смог наладить достаточный выпуск военной техники и оружия.

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#власть
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