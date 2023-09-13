Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
На площадке космодрома Восточный в Амурской области завершилась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, как прошли переговоры, что обсудили главы стран и как Северная Корея относится к СВО, читайте в материале «Радио 1».
Ким Чен Ын прибыл в Россию
12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Ким Чен Ын приехал на спецпоезде зеленого цвета с желтой полосой, который негласно называют «передвижной крепостью».
Почему Ким Чен Ын путешествует в основном на поезде?
По словам сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, северокорейский лидер предпочитает путешествовать на поездах, как это делал его отец Ким Чен Ир, который якобы страдал от боязни полетов. Однако, Ким Чен Ын использует для передвижений самолеты, но отдает им предпочтение редко.
Фото: РИА Новости/Павел Быркин
Бронепоезд, на котором глава КНДР прибыл в Россию оснащен встроенным вооружением, пуленепробиваемыми стеклами и системами защиты от бомб. Поезд сопровождает охрана, а перед остановками на станциях, железнодорожные линии обесточиваются, чтобы создать помехи другим локомотивам. Кроме различного замаскированного вооружения в вагонах перевозятся автомобиль и небольшой вертолет для экстренной эвакуации. Из-за значительной массы спецсостава, его скорость не превышает 60 км/ч.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
К вагону состава, на котором северокорейский лидер прибыл в Россию подали трап с красной дорожкой. По обеим сторонам трапа стоял почетный караул. Глава КНДР прибыл совместно с делегацией, которая вскоре после прибытия отправилась на встречу с российскими коллегами.
На протяжении длительного времени, место проведения переговоров лидеров стран оставалось в тайне. Однако, утром 13 сентября северокорейский глава прибыл на космодром «Восточный», где его уже ждал президент России, который приехал раньше коллеги и успел ответить на несколько вопросов журналистов. Президента России спрашивали о том, будет ли Россия помогать КНДР запускать свои спутники и ракеты, а также какие темы главы стран обсудят в ходе переговоров. Владимир Путин сообщил, что планируется обсуждение многих вопросов, он также добавил, что одной из целей визита Ким Чен Ына в Россию стало рассмотрение вопроса взаимодействия стран в части запусков ракет и спутников. По словам российского президента, КНДР пытаются развивать космос и проявляют заинтересованность ракетной техникой. Он также добавил, что Россия обладает компетенций в подобных вопросах, поэтому окажет содействие северокорейским партнерам.
«КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем» - заявил Владимир Путин.В свою очередь, прибывший для проведения переговоров глава КНДР заявил, что очень признателен российскому президенту за приглашение, невзирая на его занятость.
Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
В ходе экскурсии по космодрому «Восточный», Ким Чен Ын задавал предметные и конкретные вопросы относительно представленных объектов, их характеристик, и интересовался ракетной техникой и космонавтикой.
Кроме того, северокорейский глава заявил, что ему и делегации удалось увидеть настоящее и будущее российский космической державы. В ходе встречи лидеры стран также обсудили двустороннее сотрудничество и торгово-экономические отношения между государствами.
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о переговорах в ходе общения с журналистами и сообщил, что лидеры стран обсудили сотрудничество, но обнародовать детали переговоров не планируется.
Спикер Кремля также отметил, что предостережения Вашингтона, которые они неоднократно озвучивали на фоне укрепления военно-технического сотрудничества между Россией КНДР менее важны для глав государств, чем двусторонние отношения, на которые будут ориентироваться Москва и Пхеньян.
В свою очередь, Ким Чен Ын назвал отношения с Россией самым первым приоритетом КНДР и выразил уверенность в том, что встреча с российским президентом укрепит отношения между странами и поднимет их сотрудничество на новый уровень. Северокорейский лидер подчеркнул, что страны намерены вместе бороться против империализма.
Ким Чен Ын об Украине
Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
Глава КНДР также озвучил свою точку зрения относительно вооруженного конфликта на Украине. Он выразил уверенность в победе российской армии над «сборищем зла». Ким Чен Ын назвал борьбу на Украине священной и отметил, что сборище, претендующее на гегемонию, будет повержено. Он также добавил, что Пхеньян поддерживает решения российского правительства и президента Владимира Путина всегда и во всем.
Ким Чен Ын предсказал итоги СВО
Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу РоссииВо время обеда с российским президентом после завершения переговоров, Ким Чен Ын произнес тост за победу России в вооруженном конфликте на Украине, пожелал здоровья Владимиру Путину и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Российский президент поблагодарил Ким Чен Ына за визит и поднял бокал за его здоровье, дружбу между государствами и процветание двух народов. Он также привел русскую пословицу: «Старый друг лучше новых двух».
По словам Владимира Путина, северокорейский коллега не торопится покидать Россию и намерен посетить оборонные заводы Комсомольска-на Амуре, после чего отправится во Владивосток.
Итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.
Читайте также:
Российская делегация посетит Северную Корею осенью
Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР
Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
Анастасия Крестьянова