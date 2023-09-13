Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР

На площадке космодрома Восточный в Амурской области завершилась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, как прошли переговоры, что обсудили главы стран и как Северная Корея относится к СВО, читайте в материале «Радио 1».