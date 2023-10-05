Старовойт: Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Курской области

Фото: официальный сайт Кремля
В ночь на 5 октября три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.
По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев