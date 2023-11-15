Старший сын Кадырова Ахмат получил орден «За служение религии Ислам»

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Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал кавалером ордена «За служение религии Ислам» I степени. Как отмечается в наградном листе, высокий знак отличия юноша получил за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
Уже в шесть лет Ахмат, по традиции семьи Кадыровых, начал изучать священный Коран. И к восьми годам уже знал Книгу наизусть в оригинале - на арабском языке. Орден «За служение религии Ислам» не первая награда Ахмата. У него уже есть также орден «Дайхмехкан сий» («Честь Отечества») и нагрудный знак МВД «За отличие в борьбе против терроризма». До Адама, конечно, пока далековато.
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Александр Бойцов